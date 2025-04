Mor un nen i una nena ferida greu en un accident en caure un cotxe a un canal

Un tràgic accident va sacsejar la tranquil·litat de la tarda de dimecres, deixant un balanç dramàtic que va commocionar tota la comunitat local. Per causes encara no aclarides, un vehicle en què viatjaven una dona i tres menors va patir una aparatosa sortida de via, caient a un canal i desencadenant un operatiu urgent de rescat que va mobilitzar diversos equips d'emergència.

Una tarda fatídica: què va passar exactament

L'accident va ocórrer al voltant de les cinc de la tarda quan, sense previ avís i sota circumstàncies encara investigades pels cossos policials, el vehicle va caure al canal situat a Roquetes, una localitat del Baix Ebre. Testimonis presencials van alertar ràpidament els serveis d'emergència, activant així un desplegament immediat amb múltiples dotacions de Bombers, efectius policials i unitats mèdiques.

Els equips especialitzats, incloent membres del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i unitats subaquàtiques, van ser mobilitzats inicialment, encara que finalment aquestes últimes no van necessitar intervenir.

| ACN

Víctimes i tasques urgents de rescat

Els primers moments van ser d'extrema tensió. Una nena va perdre tràgicament la vida en l'accident, mentre que un altre menor, un nen, va resultar greument ferit i va haver de ser traslladat d'urgència a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona a causa de la gravetat de les seves lesions. Un tercer menor, encara que amb ferides menys greus, també va requerir atenció mèdica urgent i va ser portat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per a la seva recuperació i avaluació mèdica exhaustiva.

En total, quatre dotacions del cos de Bombers, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van participar en les tasques de salvament. Fonts properes a la investigació van destacar la ràpida actuació dels efectius, que van aconseguir rescatar amb promptitud un dels menors, evitant així un desenllaç encara més dramàtic.

Investigació en curs per aclarir els fets

Per ara, els motius exactes pels quals el vehicle va acabar al canal romanen en el terreny de l'especulació. Els investigadors treballen sobre diferents hipòtesis, des d'un possible fallada mecànica fins a un error humà o condicions desfavorables a la via.

| @bomberscat

La policia científica està revisant minuciosament el lloc dels fets i les característiques del vehicle per determinar amb precisió què va provocar aquest lamentable succés.

S'espera que, en els pròxims dies, les autoritats ofereixin més informació detallada sobre les circumstàncies concretes de l'accident, aportant llum sobre una tragèdia que ha deixat profundament consternats tant a familiars com a veïns de la zona.