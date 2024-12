Caos a diverses carreteres per l'Operació Retorn

El sempre ben rebut pont de desembre comporta infinitat de moviments a les carreteres. Pràcticament tothom aprofita aquests dies per desconnectar del dia a dia i moure's a zones properes que li permetin passar uns bonics dies en família. Però, com tot, aquesta petita treva ja ha arribat al final i ara cal afrontar la sempre complicada operació tornada.

Les principals carreteres catalanes solen congestionar-se enormement en aquestes dates en què la població retorna a casa de les seves petites vacances. I més enllà de les caravanes per l'àmplia afluència de trànsit, solen produir-se, en conseqüència, alguns accidents que limiten més encara el moviment. I ja hem tingut alguns petits ensurts a primera hora de la tarda.

La C-16 al Berguedà i la C-14 a l'Alt Urgell registren les primeres cues a l'inici de l'operació tornada del pont de la Puríssima, que, a més, es preveu "complicada" pel temporal de neu i vent al Pirineu. A les 12.30 hores, a la C-16 destacaven els 4 quilòmetres de congestió per accedir a la boca nord del túnel del Cadí, els 3 quilòmetres de retencions a Guardiola de Berguedà i 3 quilòmetres més a Cercs. En paral·lel, hi ha 5,5 quilòmetres de parades a la C-162 a la Cerdanya, des d'Alp fins a enllaçar amb la C-16. I a la C-14 es registraven fins a 5 quilòmetres de cua entre Fígols i Alinyà i Organyà. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 240.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12.00 i les 00.00 hores.

D'altra banda, un accident a l'AP-7 a Llinars del Vallès -amb un cotxe incendiat- provoca uns 6 quilòmetres de parades en sentit Barcelona i un altre sinistre a Santa Perpètua de Mogoda ha tallat dos carrils i ha deixat 2 quilòmetres de circulació lenta. Finalment, un accident ha tallat la Ronda Litoral (B-10) en sentit sud i ha provocat uns 3 quilòmetres de congestió en direcció al Nus del Llobregat.

Com afrontar l'operació tornada?

El primer és revisar l'estat del trànsit abans d'iniciar el viatge. Les aplicacions i els serveis en línia permeten conèixer en temps real les rutes amb més densitat de vehicles. Escollir horaris menys concorreguts, com ara primeres hores del matí o la nit, pot estalviar temps i molèsties.

A més, és imprescindible revisar el vehicle abans de sortir, assegurant-se que els llums, els frens i els pneumàtics estiguin en perfecte estat. Les condicions climàtiques adverses, com ara pluges o boira, poden complicar el trajecte, per la qual cosa conduir amb prudència i mantenir distàncies de seguretat serà fonamental. Portar menjar, aigua i entreteniment per als passatgers ajudarà que els possibles embussos siguin més suportables. Sobretot, es recomana mantenir la calma i evitar maniobres brusques, tot recordant que la seguretat ha d'estar sempre per sobre de la rapidesa en arribar a casa.