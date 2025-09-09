Mor un home de 88 anys en una platja

Una jornada tranquil·la de dimarts s'ha tenyit de dol després d'un desafortunat incident ocorregut a l'aigua. El que prometia ser un dia plàcid de bany per a un home d'edat avançada va acabar convertint-se en una tragèdia. Els serveis d'emergència van rebre una alerta urgent que va mobilitzar els equips sanitaris cap a la costa amb la màxima celeritat.
Malgrat els esforços, el desenllaç va ser fatal, deixant una profunda sensació d'impotència entre els presents. El succés afegeix un nou i dolorós capítol a les cròniques estiuenques de les nostres costes.
Un desenllaç fatídic a la costa alacantina
L'esdeveniment tràgic va tenir lloc durant el matí d'aquest dimarts, 9 de setembre, a la concorreguda platja de Ponent de Benidorm. Aquest conegut arenal alacantí, habitualment escenari d'oci i descans, va ser testimoni de la mort d'un banyista de 88 anys.
Segons fonts oficials del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), l'avís es va registrar al voltant de les 11:30 hores. Immediatament després, es va activar el protocol d'emergència per atendre la greu situació que s'estava produint a pocs metres de la vora.
La resposta ràpida però infructuosa dels serveis d'emergència
Després de rebre la trucada d'alerta, el CICU va mobilitzar una unitat del Servei d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU) al lloc dels fets. L'equip mèdic es va desplaçar sense demora fins a la platja de Ponent per atendre la víctima amb tots els mitjans disponibles.
Els sanitaris van trobar l'home inconscient i van realitzar-li maniobres avançades de reanimació cardiopulmonar amb gran determinació. També van aplicar altres tècniques d'estabilització en un intent desesperat per salvar-li la vida.
Malauradament, l'home no va respondre als estímuls i els esforços van resultar en va, confirmant-se la seva mort al mateix lloc. L'autòpsia serà ara l'encarregada de revelar les causes exactes que van provocar aquest trist ofegament.
Una estadística preocupant a les costes espanyoles
Aquest succés a Benidorm no és un fet aïllat, sinó que forma part d'una tendència alarmant aquest any. Les costes de la Comunitat Valenciana, i en particular la província d'Alacant, estan registrant xifres molt preocupants d'ofegaments. Segons els informes més recents, l'any 2025 es perfila com un dels més tràgics de la darrera dècada.
El perfil de la víctima sol correspondre a homes majors de 60 anys, un col·lectiu especialment vulnerable als perills del mar. Factors com patologies prèvies, un excés de confiança o un simple cop de calor poden desencadenar un desenllaç fatal. La platja de Ponent, coneguda per les seves aigües generalment tranquil·les, es converteix així en un inesperat recordatori d'aquests riscos.