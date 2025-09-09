Muere un hombre de 88 años en una playa

Una tranquila jornada de martes se ha teñido de luto tras un desafortunado incidente ocurrido en el agua. Lo que prometía ser un apacible día de baño para un hombre de avanzada edad terminó convirtiéndose en una tragedia. Los servicios de emergencia recibieron una alerta urgente que movilizó a los equipos sanitarios hacia la costa con la máxima celeridad.

A pesar de los esfuerzos, el desenlace fue fatal, dejando una profunda sensación de impotencia entre los presentes. El suceso añade un nuevo y doloroso capítulo a las crónicas estivales de nuestras costas.

Un fatídico desenlace en la costa alicantina

El trágico evento tuvo lugar durante la mañana de este martes, 9 de septiembre, en la concurrida playa de Poniente de Benidorm. Este conocido arenal alicantino, habitualmente escenario de ocio y descanso, fue testigo del fallecimiento de un bañista de 88 años.

Según fuentes oficiales del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso se registró alrededor de las 11:30 horas. Inmediatamente después, se activó el protocolo de emergencia para atender la grave situación que se estaba produciendo a escasos metros de la orilla.

La rápida pero infructuosa respuesta de los servicios de emergencia

Tras recibir la llamada de alerta, el CICU movilizó una unidad del servicio de ayuda médica urgente (SAMU) al lugar de los hechos. El equipo médico se desplazó sin demora hasta la playa de Poniente para atender a la víctima con todos los medios disponibles.

Los sanitarios encontraron al varón inconsciente y procedieron a realizarle maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar con gran determinación. También aplicaron otras técnicas de estabilización en un intento desesperado por salvar su vida.

Lamentablemente, el hombre no respondió a los estímulos y los esfuerzos resultaron en vano, confirmándose su fallecimiento en el mismo lugar. La autopsia será ahora la encargada de revelar las causas exactas que provocaron este triste ahogamiento.

Una preocupante estadística en las costas españolas

Este suceso en Benidorm no es un hecho aislado, sino que forma parte de una alarmante tendencia este año. Las costas de la Comunidad Valenciana, y en particular la provincia de Alicante, están registrando cifras muy preocupantes de ahogamientos. Según los informes más recientes, el año 2025 se perfila como uno de los más trágicos de la última década.

El perfil de la víctima suele corresponderse con hombres mayores de 60 años, un colectivo especialmente vulnerable a los peligros del mar. Factores como patologías previas, un exceso de confianza o un simple golpe de calor pueden desencadenar un desenlace fatal. La playa de Poniente, conocida por sus aguas generalmente tranquilas, se convierte así en un inesperado recordatorio de estos riesgos.