Surt a la llum la principal hipòtesi de l'assassinat entre bandes a Barcelona

La investigació pel brutal crim ocorregut al districte de Sants-Montjuïc avança a bon ritme. Els Mossos d'Esquadra comencen a encaixar les peces del complex trencaclosques que envolta la mort del jove. Noves dades revelen les possibles motivacions darrere de l'assassinat que va commocionar la ciutat.
La violència entre bandes juvenils es consolida com l'eix central de totes les investigacions policials. Cada detall que emergeix aporta més llum sobre una nit de fúria i sang.
La venjança com a mòbil principal de l'assassinat
Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) treballen amb una hipòtesi principal molt clara. L'assassinat del menor hondureny de setze anys respon a una venjança planificada. El succés no va ser una trobada casual que derivés en una baralla espontània. Les evidències suggereixen que existien serioses desavinences prèvies entre els agressors i les víctimes. Tot apunta a un revenja en el marc d'un conflicte entre bandes rivals.
El grup de la víctima estava format per tres joves que van ser abordats per quatre agressors. Aquesta desproporció numèrica reforça la idea d'una emboscada o un atac premeditat. L'origen dels implicats ha portat els investigadors a considerar el context de les bandes llatines.
Aquests grups es caracteritzen per codis d'honor molt estrictes i respostes violentes. La policia catalana intenta ara determinar l'origen exacte de la disputa entre ambdós bàndols.
El robatori d'un patinet va ser el detonant?
Dins la trama de la venjança, ha sorgit un element que podria haver estat l'espurna final. Un testimoni presencial va assegurar que la baralla es va iniciar pel robatori d'un patinet. Els investigadors no descarten que aquest furt, fos recent o anterior, actués com a detonant.
Podria ser l'afront definitiu que va desfermar la brutal agressió en plena via pública. La policia valora aquesta informació com una peça clau per entendre la seqüència dels fets.
Tanmateix, els agents mantenen obertes totes les vies per esclarir completament el mòbil. Saben que en aquest tipus de conflictes, un fet aparentment menor pot tenir conseqüències fatals. El robatori del patinet encaixa perfectament en l'espiral de violència i represàlies. S'investiga si aquest fet va ser el pretext utilitzat per executar l'atac prèviament planificat.
La investigació topa amb un mur de silenci
Malgrat els avenços, els agents s'han trobat amb un obstacle molt significatiu. La manca de col·laboració d'alguns testimonis està complicant seriosament les investigacions policials. Els investigadors sospiten que l'entorn de les víctimes podria estar ocultant informació crucial. Fins i tot creuen que alguns testimonis podrien estar dissenyats per confondre'ls i desviar l'atenció.
Aquest mur de silenci és una característica habitual en els delictes relacionats amb bandes juvenils. La por a les represàlies o un codi de lleialtat mal entès impedeix que la veritat aflori. Per aquest motiu, les càmeres de seguretat de la zona s'han tornat imprescindibles.
Les gravacions dels establiments propers seran clau per identificar els autors sense cap mena de dubte. La tecnologia es converteix així en la millor aliada per trencar el pacte de silenci.
La reconstrucció d'una agressió mortal
La policia ha aconseguit reconstruir amb més precisió com es va desenvolupar l'atac mortal. Els fets van tenir lloc a prop de la boca de metro de Santa Eulàlia. Concretament, a la cruïlla dels carrers Antoni de Capmany i Carreras i Candi. Els tres joves van ser assaltats a la via pública i van intentar fugir corrent. Els agressors els van perseguir fins que van caure ferits a prop de l'estació.
El menor mort va rebre almenys dues ganivetades a la part superior del cos. Una d'elles, la que va resultar mortal, li va arribar fatalment a la zona del fetge. El seu amic, ferit de menor gravetat, presenta un tall al braç i la seva vida no corre perill. Un fet rellevant és que la policia sospita que tant víctimes com agressors resideixen a l'Hospitalet de Llobregat. El conflicte podria haver-se gestat allà per acabar tràgicament en un barri de Barcelona.