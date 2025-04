Més drama a l'AP-7 i els usuaris esclaten: 'Totalment tercermundista...'

L'autopista AP-7, una via estratègica i altament transitada, torna a ser escenari d'un nou incident que complica seriosament la circulació. Els usuaris d'aquesta carretera, ja cansats de la constant repetició de successos similars, no han dubtat a mostrar públicament la seva indignació davant el que consideren una gestió insuficient d'aquests episodis.

Greu accident a Vilafranca del Penedès

Aquesta tarda, al voltant de les 15:20 hores, un nou accident ha obligat al tancament complet d'un tram de l'autopista AP-7 en direcció nord a l'altura de Vilafranca del Penedès. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), la conseqüència immediata ha estat una retenció que ja arriba als cinc quilòmetres de longitud. A aquesta hora, els vehicles afectats romanen atrapats en grans cues, sense alternativa immediata ni previsió de reobertura.

| ACN

Els serveis d'emergències i les autoritats viàries estan treballant intensament per resoldre la situació com més aviat millor. No obstant això, l'absència inicial d'informació clara sobre rutes alternatives ha generat desconcert i frustració entre els conductors atrapats, que veuen compromesos greument els seus desplaçaments.

Indignació dels usuaris a les xarxes socials

La reacció a les xarxes socials no s'ha fet esperar. Nombrosos usuaris han expressat el seu malestar davant la situació que, segons destaquen, no és un fet aïllat. Un dels afectats denunciava: "I l'alternativa on és? I els senyals d'avís a la carretera per a la gent que veníem del sud on eren?". Una crítica directa cap a la gestió informativa de l'incident que evidencia el grau de frustració acumulat.

D'altra banda, un altre usuari ha estat encara més contundent en la seva valoració de la situació, afirmant que és "Totalment tercermundista. Amb una connexió totalment penosa per carretera i per tren, el Penedès ja sembla un estat fallit". Aquest comentari reflecteix no només l'enfadament puntual, sinó també una crítica més profunda a les infraestructures i la planificació viària de la zona.

Finalment, un altre conductor afectat afegeix amb ironia i evident molèstia: "Doncs afanyeu-vos, que alguns tenim pressa". Aquestes manifestacions resumeixen l'estat generalitzat d'enfadament i desesperació davant la repetició d'aquestes situacions i la sensació d'impotència de qui les pateixen.

Una tarda complicada a l'AP-7

Aquest incident a Vilafranca del Penedès és només un més dels registrats avui a l'AP-7. Al llarg d'aquesta mateixa tarda, la via ha patit altres tres incidències addicionals en diferents punts que també han causat importants retencions i molèsties als conductors.

Aquesta situació posa de manifest, una vegada més, la vulnerabilitat d'una de les autopistes més transitades i estratègiques de Catalunya, així com la necessitat urgent de revisar i millorar els protocols de gestió davant situacions d'emergència viària.