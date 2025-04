Un camió incendiat genera el caos a l'AP-7

El trànsit s'ha vist seriosament afectat en una de les vies ràpides més transitades després que un vehicle pesant patís un incendi, causant un col·lapse considerable que ha generat molèsties i retards a centenars de conductors durant la jornada.

Intervenció ràpida i decisiva

L'alarma saltava avui, quan les flames van començar a devorar un camió que circulava per l'autopista AP-7. De seguida, diverses dotacions de bombers es van desplaçar al lloc de l'incident, activant un dispositiu d'emergència compost per sis equips d'intervenció.

Segons informació facilitada pels propis serveis d'emergències, l'incendi afectava principalment les rodes del vehicle i el seu remolc, cosa que complicava inicialment l'accés a la càrrega i la valoració precisa dels danys.

Segons detallen fonts oficials, el camió transportava diversos materials potencialment inflamables, com mobles, fusta i plàstics, per la qual cosa es va procedir amb especial cautela. Els bombers van dur a terme una delicada operació que va consistir a separar la tractora del remolc per poder accedir directament a l'interior del contenidor.

L'AP-7 tallada i col·lapsada

La gravetat de l'incendi va portar al tancament temporal de l'AP-7 en direcció Amposta, mesura presa ràpidament pel servei de trànsit amb l'objectiu de garantir la seguretat de tots els conductors. Aquest tancament ha provocat llargues cues, generant un caos circulatori durant diverses hores que ha afectat seriosament la mobilitat dels ciutadans.

La ràpida actuació i coordinació dels serveis d'emergència van permetre finalment accedir a la càrrega del camió, cosa que ha facilitat notablement les tasques d'extinció del foc. Imatges compartides pels Bombers a les xarxes socials mostren clarament com els efectius treballaven durament en les tasques de rescat, usant eines específiques per obrir-se pas i combatre directament el focus de l'incendi.

Una autopista estratègica

L'autopista AP-7, per on va ocórrer aquest incident, és una de les vies de comunicació més importants del Mediterrani, utilitzada diàriament per milers de vehicles que circulen entre diversos punts estratègics, tant nacionals com internacionals. Per això, qualsevol incident en aquesta ruta sol tenir conseqüències immediates i significatives en el trànsit rodat.