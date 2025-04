Tragèdia a l'estació d'autobusos: Mor atropellada una dona

per Mireia Puig

La tarda d'aquest dijous es va tenyir de dol en una coneguda estació d'autobusos quan un vehicle va acabar amb la vida d'una dona, en circumstàncies que han provocat una gran commoció entre els testimonis i les autoritats. El tràgic incident ha obligat a tancar temporalment totes les entrades a aquesta concorreguda terminal, alterant la rutina habitual de centenars de viatgers.

Un fatal desenllaç

Els fets es van produir minuts després de les set de la tarda a l'estació d'autobusos de Girona, ubicada a la planta subterrània del Parc Central, una zona d'intens moviment per la proximitat amb l'estació de l'AVE.

Segons apunten fonts policials consultades, el sinistre va ocórrer quan un autobús, que estava previst que realitzés el trajecte cap a Palafrugell, va perdre el control a causa d'un aparent fallada en els frens, atropellant mortalment la dona que es trobava en aquell moment a l'andana.

| SEM

Els serveis d'emergència van rebre l'avís immediatament després de l'accident, mobilitzant ràpidament diverses dotacions sanitàries i de seguretat al lloc del sinistre. Equips del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van intentar durant diversos minuts reanimar la víctima, encara que desgraciadament, tots els esforços van resultar infructuosos i únicament van poder certificar la seva defunció.

L'escena va quedar acordonada per efectius de la Policia Municipal de Girona, els Mossos d'Esquadra i unitats dels Bombers, que van treballar conjuntament per assegurar el perímetre, evacuar els presents i començar les primeres diligències d'investigació. Mentrestant, la identitat de la víctima no ha transcendit i s'espera que les autoritats puguin esclarir aviat qui era la dona morta.

Mesures urgents després de l'accident

Arran del succés, la Policia Municipal va procedir a tancar tots els accessos a l'estació soterrada, generant importants afectacions en la mobilitat de la zona. Una patrulla policial situada estratègicament a la plaça Europa va començar a redirigir els autobusos cap a un punt provisional a la plaça Espanya, davant de l'estació de trens, mentre es mantingui el tancament temporal de l'estació d'autobusos.

| ACN, Pixelhound, XCatalunya

Aquesta situació inesperada ha ocasionat retards i confusió entre els usuaris, que, davant la falta d'informació immediata, van mostrar el seu desconcert i preocupació davant la gravetat dels fets ocorreguts. Les autoritats recomanen paciència i atenció a les indicacions policials mentre es restableix la normalitat.

Investigació oberta i possibles responsabilitats

Ara mateix, la prioritat per als investigadors és determinar exactament què va ocórrer perquè l'autobús perdés el control d'una manera tan devastadora. El vehicle implicat serà objecte d'una exhaustiva anàlisi tècnica per confirmar si efectivament un problema mecànic, concretament en el sistema de frens, va ser el causant directe del fatal atropellament.

Al mateix temps, les autoritats han començat a interrogar el conductor de l'autobús, que segons fonts policials, hauria col·laborat en tot moment amb la investigació i es trobaria notablement afectat pels fets. De confirmar-se una avaria tècnica, podrien derivar-se responsabilitats que afectarien tant l'empresa concessionària del servei com el manteniment periòdic dels vehicles.