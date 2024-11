Caos a l'AP-7: Els Mossos tallen la carretera

'autopista AP-7 és una de les vies més importants del nostre país. Neix a la Jonquera, a les comarques de Girona i s'estén per tot el prelitoral i litoral dels Països Catalans. Vallès, Penedès, interior de Tarragona, Terres de l'Ebre i litoral del País Valencià. És, sens dubte, la carretera més transitada del nostre país. Per ella hi passen cada dia milers i milers de persones i mercaderies. És la connexió de Catalunya amb França. També és la que registra més accidents.

Quan l'AP-7 pateix alguna incidència, com un accident de circulació, es formen importants retencions. Avui no hem hagut de lamentar cap accident, però sí un tall per una protesta. Els Mossos d'Esquadra han tallat l'autopista AP-7 en sentit nord per les protestes dels pagesos francesos a Catalunya del nord. Els agents de Trànsit han tancat les barreres de l'AP-7 al voltant de la una del migdia. Això ha estat després que més d'un centenar de persones bloquegessin l'A-9 a l'alçada del peatge del Voló.

S'han format importants cues de camions que circulaven en sentit nord. Els Mossos desvien els turismes a la sortida 4 i els obliguen a circular per la N-II que continua oberta. Els camions poden arribar fins a la sortida 3, on la policia els impedeix seguir per l'autopista i els desvien per la N-II. També podeu estacionar el camió als aparcaments que hi ha a tocar de l'entrada a l'autopista. Tot i aquests talls i la gestió de la circulació per part dels Mossos d'Esquadra, hi ha hagut petites incidències. S'han registrat cues de fins a 4 quilòmetres entre Llers i Vilafant a causa dels desviaments i l'augment del trànsit a les vies alternativa.

| ACN

Què demanen els agricultors francesos?

Els sindicats agrícoles francesos van organitzar aquestes protestes per expressar el seu descontentament amb les polítiques governamentals i els acords comercials que, segons ells, perjudiquen el sector agrícola nacional. Entre les principals reivindicacions hi ha tres punts, però no són els únics.

Protecció del Mercat Nacional: Exigeixen mesures que protegeixin els agricultors francesos de la competència estrangera, especialment en productes que consideren que s'importen en condicions deslleials.

Subvencions i Ajuts: Sol·liciten un augment en les subvencions i ajudes per al sector agrícola, argumentant que les actuals no són suficients per mantenir la viabilitat de les seves explotacions.

Revisió d'Acords Comercials: Demanen una revisió dels acords comercials internacionals que permeten l'entrada de productes agrícoles a preus que no poden competir amb els costos de producció locals