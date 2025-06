Mor l'adolescent que es va ofegar ahir en un gorg de les Planes d'Hostoles

per Mireia Puig

Un episodi tràgic ha sacsejat les últimes hores la comunitat i ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre la seguretat en entorns naturals molt freqüentats durant els mesos de calor. El que va començar com una jornada d'excursió per a un grup de joves va acabar en tragèdia, en un succés que ha generat consternació i preguntes sobre la prevenció d'accidents en paratges d'aigües profundes.

Una excursió que va acabar en tragèdia

L'accident es va produir la tarda d'ahir, quan un grup d'adolescents va decidir acostar-se a un dels racons més populars i pintorescos de la comarca de la Garrotxa: els coneguts gorgs de Santa Margarida, a les Planes d'Hostoles. Segons ha transcendit, el grup havia sortit de Girona per gaudir de la natura i el bon temps, com fan cada any desenes de joves i famílies en aquesta zona.

Va ser cap a les cinc de la tarda quan la jornada va donar un gir dramàtic. Una dona, que també es trobava a la zona, va donar la veu d'alarma en veure que un dels joves tenia serioses dificultats per sortir de l'aigua. L'adolescent, la identitat del qual no ha transcendit per motius de privacitat, es trobava en una sima —una de les basses profundes que caracteritzen aquest enclavament natural— quan va començar a ofegar-se.

La ràpida intervenció dels serveis d'emergència

La trucada d'emergència va mobilitzar un dispositiu ampli de rescat en qüestió de minuts. Equips de bombers, personal sanitari i efectius d'emergències es van desplaçar fins al lloc dels fets. Després d'una intervenció ràpida i complexa, van aconseguir treure el jove de l'aigua. L'adolescent va ser trobat inconscient i sense pols, cosa que va obligar a iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar in situ, en plena natura i davant la mirada angoixada dels seus companys i testimonis.

Gràcies a la feina coordinada dels sanitaris, es va aconseguir estabilitzar el menor prou per al seu trasllat. Un helicòpter del SEM el va evacuar d'urgència fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar en estat crític pocs minuts després de les sis de la tarda. La gravetat de l'incident mantenia en suspens tant els seus familiars com el personal sanitari.

Un desenllaç fatal a l'hospital Josep Trueta

Malgrat els esforços continuats i l'atenció intensiva rebuda al centre hospitalari, l'adolescent no va poder superar les greus conseqüències de l'ofegament. Finalment, durant la tarda d'avui, els facultatius van confirmar la seva mort, cosa que ha suposat un cop dur per a la família, els amics i tota la comunitat educativa i veïnal de Girona.

Aquest desenllaç tràgic posa el focus sobre els riscos que poden amagar els entorns naturals, especialment en zones on l'aigua sembla tranquil·la però amaga simes o corrents inesperades. Les Planes d'Hostoles és un lloc habitual per a banyistes i excursionistes, però els accidents als gorgs no són tan infreqüents com podria semblar: cada estiu, els equips de rescat han d'actuar en més d'una ocasió a causa de situacions similars.

Reflexió sobre la seguretat en espais naturals

La mort del jove a la Garrotxa no només tenyeix de dol una família, sinó que reobre el debat sobre la necessitat d'extremar les precaucions en espais d'oci natural. La presència de socorristes, la senyalització de zones de risc i la conscienciació sobre els perills de les simes i basses profundes tornen a estar al centre de la conversa social. Les autoritats recomanen sempre banyar-se en zones segures, no fer-ho mai sol i conèixer els riscos específics de cada entorn.

Aquest succés, que ha commocionat especialment Girona i les Planes d'Hostoles, convida a recordar que, rere la bellesa dels paisatges i l'aparent tranquil·litat de l'aigua, s'hi poden amagar situacions de greu perill. La prevenció, la informació i la prudència es revelen, un cop més, com les millors eines per evitar tragèdies irreparables.