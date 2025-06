Caos a diverses vies catalanes: Comença la tarda amb diversos accidents i retencions

L'inici de la tarda està resultant especialment complicat per a la mobilitat a l'entorn de Barcelona. La xarxa viària de l'àrea metropolitana s'enfronta a una jornada crítica, amb diversos incidents que estan trastocant els plans de milers de conductors i posant a prova la capacitat de resposta dels serveis de Trànsit. La combinació de volum de trànsit, altes temperatures i una successió d'accidents està dibuixant un escenari de màxima tensió a l'asfalt català.

Accidents encadenats agreugen la congestió

Durant la tarda del 12 de juny de 2025, la circulació es veu greument condicionada per una sèrie d'accidents que han coincidit pràcticament en el temps i han generat una situació de col·lapse en diverses vies clau. El primer gran focus de retencions se situa al Nus de la Trinitat, epicentre habitual dels grans moviments d'entrada i sortida de Barcelona.

Allà, un accident a la C-58 en sentit Manresa ha obligat a tallar dos carrils, provocant cues quilomètriques que afecten de manera directa no només aquesta autopista, sinó també altres artèries com la B-20/Pota Nord, la Ronda Litoral, la C-33 i la C-58 en sentit contrari, segons han confirmat fonts de Trànsit.

| @transit

La C-32 i el Baix Llobregat: un altre punt negre amb embussos

La situació no millora al Baix Llobregat, on la C-32 està sent un altre dels grans focus de complicacions. Un accident en sentit Castelldefels, entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat, ha obligat al tall d'un carril, cosa que ha generat llargues retencions des de l'enllaç amb la B-20. El trànsit es troba molt lent, amb cues que avancen amb dificultat tant en direcció a Castelldefels com cap a Barcelona. La combinació de volum habitual de vehicles i la reducció de la capacitat viària està provocant autèntics embussos, dificultant la circulació en un dels corredors més transitats de l'àrea metropolitana.

Rondes i accessos: dos nous incidents disparen el caos

La gravetat de la tarda ha augmentat encara més en els últims minuts amb dos nous accidents que estan paralitzant dues altres artèries fonamentals. D'una banda, la B-20/Ronda de Dalt en sentit Llobregat ha quedat completament tallada a l'alçada de Jordà a causa d'un accident que ha obligat a bloquejar tots els carrils. Les imatges més recents mostren una llarga fila de vehicles atrapats en un embut que sembla no tenir fi.

D'altra banda, la B-10/Ronda Litoral, en ple Moll de la Fusta i en sentit Trinitat, també ha quedat tallada després de la pèrdua de càrrega d'un camió, un incident que ha obligat a intervenir els serveis d'emergència i que està complicant encara més la ja per si mateixa difícil situació de les rondes barcelonines. En aquest cas, l'afectació és màxima: la via està totalment col·lapsada i els equips de neteja i emergències treballen contrarellotge per intentar restablir la normalitat.