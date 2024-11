Miracle al centre comercial de Bonaire després d'analitzar els primers 50 cotxes

per Iker Silvosa

El centre comercial de Bonaire, ubicat a Aldaia, València, s'ha convertit en un dels llocs de més atenció durant els esforços de rescat i recuperació després del devastador pas de la DANA que ha afectat el País Valencià. Les inundacions causades per aquest fenomen meteorològic han deixat nombrosos danys materials i un alt nombre de morts i desapareguts a diverses localitats. Un dels punts crítics va ser l'aparcament subterrani de Bonaire, el centre comercial més gran de tota la Comunitat, on l'aigua es va acumular ràpidament, atrapant vehicles i generant temors que algunes persones poguessin haver quedat atrapades a dins.

Enmig de la incertesa i el dolor per la tragèdia, la feina incansable dels equips d'emergència durant les darreres hores ha portat una notícia encoratjadora. Segons ha informat Las Provincias, fins ara s'han extret els primers 50 vehicles de l'aparcament sense que es trobessin cadàvers al seu interior. Aquesta notícia representa un miracle, ja que se sospitava que aquest pàrquing podria ser en aquests instants una cosa similar a un "cementari" a causa de les nombroses víctimes que es creia que hi podria haver a dins.

Les tasques de rescat no han estat senzilles. La Unitat Militar d'Emergències (UME), juntament amb els bombers i altres serveis d'emergències, ha estat treballant a l'extracció de l'aigua del subterrani per poder accedir als cotxes submergits. Les imatges de l'aparcament negat han circulat àmpliament en xarxes socials i mitjans de comunicació, mostrant la gravetat de la situació i alimentant la preocupació per la possibilitat de trobar víctimes mortals a l'interior dels vehicles. Tot i això, la troballa dels primers 50 cotxes buits ha proporcionat un raig d'esperança entre tanta devastació.

Molta feina pendent

Aquest succés ha posat en evidència la magnitud de la DANA i l'impacte que ha tingut a la província de València, especialment a àrees on els sistemes de drenatge no han pogut suportar l'enorme quantitat d'aigua que va caure en un període molt curt de temps. Les localitats d'Alfafar, Aldaia i altres àrees properes al centre comercial de Bonaire han estat algunes de les més afectades, i les inundacions han provocat danys incalculables tant a infraestructures com a habitatges.

Les autoritats han mantingut la població informada i han demanat paciència i col·laboració mentre continuen les tasques de rescat i recuperació. La prioritat continua sent assegurar totes les zones afectades i revisar exhaustivament els aparcaments i garatges de les àrees inundades per descartar possibles víctimes. Tot i que l'extracció dels primers vehicles ha respirat, els equips d'emergència continuen treballant amb cautela, ja que queden molts punts per revisar i és fonamental garantir la seguretat dels operatius en el procés.

La DANA que ha colpejat València no només ha causat danys materials, sinó també un gran impacte emocional entre els ciutadans. La incertesa i el temor pels desapareguts, sumat a les imatges de destrucció que deixa l'aigua al seu pas, han generat un clima d'ansietat i de dolor a la comunitat. Tot i això, les autoritats i els serveis d'emergència estan redoblant els seus esforços per brindar suport i continuar amb la recerca en tots els punts crítics. Això sí, encara queda molta feina per fer i l'amenaça de trobar diverses desenes més de cadàvers continua sent real.