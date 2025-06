Més de 20 serveis d'emergència intervenint en un nou incendi de vegetació

La tarda d'aquest dimecres s'ha vist marcada per una intensa mobilització de recursos d'emergència arran d'un episodi que, un cop més, posa en alerta tota la ciutadania. Sense gaire marge per a la reacció, desenes d'efectius han estat desplegats després de rebre's un avís que ha obligat a activar tots els protocols disponibles per protegir la seguretat i l'entorn natural

La resposta immediata davant d'un nou incendi

El succés s'ha registrat aquest 25 de juny de 2025, a mitja tarda, moment en què les autoritats han rebut l'alerta al centre d'emergències. D'acord amb la informació oficial publicada pels Bombers de la Generalitat a les seves xarxes socials, es tracta d'un incendi de vegetació declarat al municipi de Rajadell.

L'avís va arribar a les 17:05 hores, activant de seguida un desplegament de més de 20 serveis d'emergència entre dotacions terrestres i aèries.

L'actuació ha estat coordinada no només pels cossos de bombers, sinó també en col·laboració amb els agricultors de la zona i l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF). Aquests últims han jugat un paper fonamental llaurant els camps propers per crear franges tallafocs i frenar així l'avanç de les flames.

Aquesta feina conjunta il·lustra la importància de la cooperació entre professionals i veïns, especialment en un territori on els incendis forestals poden propagar-se amb gran rapidesa a causa de les condicions climàtiques de la temporada estival.

Un operatiu de gran escala i tecnologia aèria

En l'operatiu hi participen 18 vehicles terrestres, tres helicòpters i dos avions, segons detalla el comunicat emès pels Bombers. Les imatges difoses pel mateix cos mostren una densa columna de fum elevant-se sobre l'horitzó, una escena tristament habitual als estius catalans, on la vegetació seca i les altes temperatures creen un còctel perfecte per a l'aparició de focus de foc.

La visibilitat del fum ha servit d'alarma tant per als serveis d'emergència com per als habitants de la zona, que no han trigat a compartir les seves impressions a les xarxes socials. El seguiment ciutadà d'aquests fets s'ha convertit en una eina d'informació immediata que complementa els canals oficials i facilita la difusió d'indicacions clau per a l'autoprotecció.

Col·laboració amb els agricultors i mesures preventives

Un dels punts més destacats d'aquest incendi ha estat la participació activa dels agricultors locals. Gràcies a la seva experiència i coneixement del terreny, han facilitat la tasca dels equips d'emergència creant barreres físiques per contenir el foc.

A més, la col·laboració amb l'ADF ha permès actuar de manera ràpida i eficient, limitant la capacitat de progressió de l'incendi en les seves primeres hores.

La coordinació entre els diferents cossos i la societat civil ha estat exemplar, demostrant que la prevenció i la reacció primerenca són factors clau en la gestió d'aquests incidents. La ràpida mobilització de maquinària agrícola i la intervenció dels equips aeris han estat determinants per controlar la situació i evitar conseqüències encara més greus.