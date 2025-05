Menas armats s'escapen d'un centre a Catalunya per atacar joves del poble

per Mireia Puig

Un altercat protagonitzat per menors tutelats ha generat preocupació en una localitat catalana, després d'un enfrontament que va involucrar armes blanques i objectes contundents. El succés, que va tenir lloc als carrers del municipi, ha reactivat el debat sobre la seguretat i la gestió dels centres d'acollida de menors estrangers no acompanyats (MENAs).

Enfrontament al centre de Piera

El passat dimecres 21 de maig, diversos Menas residents al centre d'acollida de Piera, a la comarca de l'Anoia, van abandonar les instal·lacions sense autorització. Armats amb pals i ganivets, es van dirigir al centre del municipi, on es van enfrontar amb un grup de joves locals. La baralla, que es va desenvolupar en plena via pública, va alarmar els veïns i va requerir la intervenció dels Mossos d'Esquadra.

Segons testimonis presencials, l'enfrontament va ser violent i va causar gran commoció entre els vianants. La policia catalana va acudir ràpidament al lloc, aconseguint dispersar els implicats i restablir l'ordre. Afortunadament, no es van registrar ferits greus, encara que alguns participants presentaven contusions lleus.

| Gencat

S'ha obert una investigació

Després de l'incident, els responsables del centre d'acollida han iniciat una investigació interna per esclarir les circumstàncies que van portar a la fugida dels Menas i la seva posterior implicació en la baralla. Així mateix, s'han reforçat les mesures de seguretat a les instal·lacions per evitar que fets similars es repeteixin.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Piera ha expressat la seva preocupació pel que ha passat i ha sol·licitat una reunió amb els gestors del centre i les autoritats competents per abordar la situació. El consistori busca garantir la convivència pacífica al municipi i assegurar que els menors tutelats rebin l'atenció i supervisió adequades.

Els centres de Menas en el punt de mira

Els centres d'acollida de Menas estrangers no acompanyats a Catalunya han estat objecte de debat en els últims anys, a causa de diversos incidents i a la percepció d'inseguretat que alguns veïns manifesten. No obstant això, és important destacar que la majoria d'aquests joves busquen integrar-se en la societat i no estan involucrats en activitats delictives.

El cas de Piera deixa palesa la necessitat de revisar els protocols d'actuació en aquests centres. La col·laboració entre les institucions, els gestors dels centres i la comunitat local és essencial per prevenir conflictes i promoure una convivència harmoniosa.

Cal fer alguna cosa

Aquest incident a Piera subratlla la importància d'una gestió adequada dels centres d'acollida i de la implementació de mesures preventives que evitin situacions de risc per a la comunitat. La integració efectiva i l'acompanyament constant són claus per garantir que aquests joves puguin construir un futur lluny de la violència i la marginalitat.