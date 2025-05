Caos de dissabte al matí a la B-20 a causa d'un accident

per Mireia Puig

L'inici del cap de setmana sol ser un moment esperat per milers de conductors que aprofiten el dissabte per desplaçar-se per motius personals o laborals.

Tanmateix, de vegades la rutina pot veure's alterada per successos inesperats que generen importants complicacions i que, en qüestió de minuts, canvien completament el panorama en una de les artèries més transitades de l'àrea metropolitana. Aquest dissabte ha estat un d'aquests dies en què la paciència al volant ha estat posada a prova.

Un accident que paralitza una via clau

Durant el matí del 17 de maig de 2025, un incident de trànsit ha provocat llargues cues i retencions en un dels principals accessos a Barcelona. Segons informació difosa pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, s'han registrat importants embussos a la B-20, la coneguda Pota Nord, en sentit Barcelona.

| ACN

El succés ha tingut lloc en el tram que va des de Santa Coloma de Gramenet fins al Nus de la Trinitat, un punt neuràlgic pel qual diàriament circulen milers de vehicles.

L'avís s'ha produït al voltant de les 10:11 del matí, tal com indica la captura difosa a les xarxes socials, on es pot apreciar una filera interminable de cotxes i furgonetes aturats. La imatge, obtinguda d'una de les càmeres de trànsit situades a la B-20, reflecteix perfectament la gravetat de la situació: diversos carrils saturats i un flux pràcticament aturat, obligant els conductors a armar-se de paciència.

L'impacte en la mobilitat i antecedents recents

La B-20, també coneguda com a Ronda de Dalt, és una de les vies més crítiques per a la mobilitat metropolitana, sobretot en franges horàries com la d'aquest dissabte, quan es combinen els desplaçaments interns amb els accessos a la ciutat.

Un accident en aquest punt concret sol tenir un efecte dòmino, provocant retencions no només a la pròpia ronda, sinó també als accessos i sortides de municipis propers com Santa Coloma, Badalona i Sant Adrià.

No és la primera vegada que un incident a la B-20 genera aquest tipus de conseqüències. En els últims mesos, diferents accidents i avaries han provocat grans complicacions, posant de manifest la vulnerabilitat de la xarxa viària metropolitana davant qualsevol incident inesperat. Aquest dissabte, l'accident ha obligat molts conductors a buscar rutes alternatives, mentre que altres s'han vist atrapats durant llargs minuts, amb la consegüent frustració que això suposa.

Les autoritats, en alerta i amb missatge de precaució

El Servei Català de Trànsit ha mantingut informada en tot moment la ciutadania a través dels seus perfils a les xarxes socials, advertint de la situació i recomanant extremar la precaució a la zona afectada.

| ACN

La reacció dels serveis d'emergència i dels operaris encarregats de la gestió de la via ha estat ràpida, encara que el volum de vehicles ha fet que la normalització del trànsit es demorés.

Aquest tipus d'incidents serveixen, una vegada més, per recordar la importància de respectar les normes de circulació i mantenir la calma davant situacions imprevistes. A més, posen sobre la taula la necessitat de reforçar la infraestructura i els protocols d'actuació davant emergències en una zona on cada minut compta per a milers de ciutadans.