Màxima preocupació amb la neu: Tallada la circulació de trens a diverses ciutats

per Iker Silvosa

Les previsions meteorològiques no van fallar, i les intenses nevades que afecten Catalunya ja estan deixant les primeres conseqüències. Les baixes temperatures i el front fred han provocat acumulacions significatives de neu a diverses comarques del nord, causant interrupcions en la mobilitat i preocupacions a les autoritats. Aquestes mesures busquen garantir la seguretat dels ciutadans davant d'una situació meteorològica complicada.

La línia R3 de Rodalies de Catalunya, concretament al tram que connecta Ripoll amb la Tor de Querol, ha quedat suspesa fins al migdia de diumenge. Protecció Civil ha informat que la decisió respon a les condicions meteorològiques adverses, marcades per nevades i forts vents a la zona. Segons les previsions, les acumulacions de neu en àrees com el nord de Girona han arribat als 12 centímetres. A més a més, s'espera que les precipitacions continuïn durant tot el matí.

La comarca de la Cerdanya i altres zones limítrofes romanen en alerta taronja, la qual cosa implica un risc important per a la mobilitat. En aquestes àrees, les nevades i el vent han creat condicions que dificulten el trànsit, tant en ferrocarril com a carretera. Tot i que els serveis de manteniment estan treballant per mitigar-ne els efectes, les autoritats insisteixen en la necessitat d'extremar les precaucions.

Davant la suspensió dels trens, l'ús de vehicles particulars s'ha convertit en una alternativa. Tot i això, Protecció Civil ha recordat que desplaçar-se amb cotxe per aquestes àrees també comporta riscos importants. Les recomanacions inclouen circular amb cadenes, portar mantes i aigua i evitar trajectes innecessaris. A més a més, és crucial consultar l'estat de les carreteres abans d'iniciar qualsevol viatge.

El pla FERROCAT es troba en prealerta, nivell que implica vigilància constant i coordinació entre els serveis d'emergència. Aquest protocol s'activa davant de situacions que poden afectar greument el sistema ferroviari. La mesura busca minimitzar l'impacte en els viatgers i garantir que les operacions es reprenguin de manera segura.

Les nevades del cap de setmana no només afecten la mobilitat, sinó també l'activitat econòmica i social de les localitats afectades. Les estacions d'esquí han rebut un impuls gràcies a la neu, però els accessos complicats poden frenar l'arribada de visitants. D'altra banda, la interrupció del transport públic obliga els residents a reorganitzar les activitats diàries.

A mesura que avanci el dia, s'avaluarà la situació per decidir si es prolonga la suspensió de la línia R3. Mentrestant, les autoritats demanen col·laboració a la ciutadania per evitar riscos innecessaris. La prioritat continua sent garantir la seguretat de tots davant d'un episodi meteorològic que ja està deixant la seva empremta al nord de Catalunya.