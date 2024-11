Màxima preocupació per diversos incendis a diferents punts

Les últimes hores, els Bombers de Catalunya han enfrontat una allau d'incendis a diferents localitats. Aquests incidents, ocorreguts en un període de temps molt breu, han requerit la mobilització de nombrosos efectius i equips especialitzats i han generat una gran preocupació entre els serveis d'emergència.

Els darrers incendis

El primer incendi destacat va tenir lloc a Igualada, on una terrassa en un edifici multifamiliar va cremar amb gran intensitat. Les flames van afectar greument el fals sostre i el pis inferior pel fum. Afortunadament, no hi va haver ferits, però el foc va mantenir en suspens els veïns i va requerir una ràpida intervenció dels bombers per evitar danys més grans.

Tot just unes hores després, una furgoneta va quedar completament calcinada al Camí de les Hortes de Perafort. L'incendi no va causar danys personals ni va tenir afectacions addicionals, però va demanar la presència immediata d'un ampli equip especialitzat per extingir les flames i controlar l'àrea.

Un altre succés alarmant va tenir lloc en un hotel a El Bruc, on el foc es va originar a la bugaderia. Les flames van fer malbé màquines, un termo elèctric i diverses caixes de roba.

El fum es va propagar per algunes habitacions, però gràcies a l'evacuació preventiva no hi va haver ferits. Els bombers van inspeccionar minuciosament l'edifici per garantir que els nivells de monòxid de carboni no suposessin cap risc.

Més incidents durant la nit

A mesura que avançava la nit, les emergències no van cessar. A Badalona, quatre cotxes i una moto van quedar afectats per un incendi al carrer Madrid. El fum també va impactar la façana d'un edifici proper, generant alarma entre els residents.

El treball coordinat dels bombers va aconseguir controlar el foc amb escuma i evitar-ne la propagació. Un altre incendi important va tenir lloc a Sant Adrià de Besòs, on dos turismes van ser consumits per les flames. El fum va afectar la façana d'un edifici al carrer Andreu Indal.

A Sant Quirze del Vallès, tres turismes van cremar al carrer de Baix de la Riera, deixant danys significatius als vehicles. En tots dos casos, els bombers van actuar ràpidament per controlar la situació.

L'incident més greu de la nit va tenir lloc a Sant Antoni de Vilamajor. Un habitatge de planta baixa i dos pisos, juntament amb el soterrani, va quedar completament destruït.

Les flames, visibles des de llarga distància, van obligar a desplegar un gran operatiu amb deu vehicles i 31 efectius. Tot i que el foc va arrasar l'immoble, no hi va haver persones a dins, i els bombers van estabilitzar la situació després de diverses hores de feina.

Aquests successos, que han tingut lloc en un curt interval de temps, han posat a prova la capacitat de resposta dels serveis d'emergència a Catalunya. La ràpida actuació dels Bombers ha evitat que aquestes tragèdies cobrin víctimes. Però la intensitat i la freqüència dels incendis subratllen la importància de la prevenció i la cura en entorns urbans i residencials.