Nit de focs: 3 incendis brutals en una mateixa zona amb molts vehicles afectats

per Iker Silvosa

Els incendis de vehicles s'han convertit en un problema creixent a Catalunya i han causat alarma i afectacions en zones urbanes. Aquests sinistres no només provoquen importants danys materials, sinó també ensurts als veïns i potencials riscos per a la seguretat. Aquesta matinada, la Regió d'Emergències Metropolitana Nord (REMNord) va viure una nit intensa amb tres incendis significatius a diferents municipis, que van requerir una ràpida actuació dels Bombers de la Generalitat.

Primer incendi: Quatre turismes i una moto calcinats a Badalona

El primer incendi registrat va tenir lloc a Badalona, a les 02:17 h, al carrer Madrid. El foc va afectar quatre vehicles estacionats, i també va deixar seriosament danyada una moto propera al lloc. A més, el fum generat va arribar a impactar a la façana d'un edifici situat davant del lloc del sinistre i va causar preocupació entre els residents.

Les dues dotacions de bombers van arribar ràpidament i van treballar intensament per controlar el foc mitjançant l'ús d'escuma, evitant que l'incendi es propagés. La intervenció va aconseguir extingir les flames, però els danys materials van ser considerables.

Segon incendi: Dos turismes afectats a Sant Adrià de Besòs

Pocs minuts després, a les 02.21 h, els bombers van rebre una alerta a Sant Adrià de Besòs, al carrer Andreu Indal. En aquest cas, el foc va afectar dos turismes i el fum també es va expandir cap a la façana d'un edifici proper.

Encara que aquest incendi no va assolir la magnitud del primer, també va caldre una intervenció ràpida i efectiva per evitar més danys. El desplaçament d'una única dotació de bombers va ser suficient per bregar amb el foc.

Tercer incendi: Tres turismes calcinats a Sant Quirze del Vallès

El tercer incendi es va reportar a les 02:59 h al carrer Baix de la Riera, a Sant Quirze del Vallès. En aquest incident, les flames van consumir tres turismes estacionats a la via pública. Els bombers van treballar al lloc utilitzant escuma per extingir el foc i segellar possibles focus secundaris. En aquest cas, però, van haver d'acudir fins a tres dotacions.

Afortunadament, en cap dels tres incendis hi va haver ferits, però els danys materials són significatius, i les investigacions continuen en curs. Els bombers van destacar la rapidesa en la resposta, cosa que va evitar que els incendis s'expandissin a altres vehicles o propietats properes.

Augment d'incendis de vehicles preocupa les autoritats

Els tres incendis registrats a la REMNord reflecteixen una tendència preocupant en l'augment de sinistres relacionats amb vehicles a Catalunya. Les autoritats fan una crida a la ciutadania per extremar les precaucions i col·laborar amb informació que pugui ajudar a aclarir les causes dels incidents.