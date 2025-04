Un magribí provoca el pànic en una comarca catalana amb un modus operandi perillós

per Mireia Puig

La tranquil·litat d'una comarca catalana no fa tants anys ha quedat greument pertorbada per tot tipus d'incidents. L'últim preocupa molt als ciutadans de diversos municipis. Segons informa El Caso, a primera hora del matí de diumenge, els residents d'una localitat es van despertar amb una escena caòtica que ningú podia anticipar. El que va començar com una jornada habitual es va convertir ràpidament en un episodi d'autèntic pànic.

Un atac coordinat contra més de 20 vehicles

Els fets van succeir al voltant de les sis i mitja de la matinada. Va ser a Sant Miquel de Balenyà, quan un individu va causar importants destrosses en nombrosos cotxes aparcats a la via pública. Segons testimonis presencials, fins a 21 vehicles van aparèixer amb vidres trencats i danys significatius. L'atacant va utilitzar una eina encara no especificada per rebentar els vidres i ocasionar el caos generalitzat.

Un veí, alertat pels sorolls, va sortir a enfrontar-se a l'agressor per recriminar la seva conducta. Va ser llavors quan la situació va escalar perillosament. El delinqüent, en un gest inesperat, va treure una navalla i va amenaçar greument el veí, intentant agredir-lo al coll. Afortunadament, el veí va aconseguir esquivar l'agressió, però l'amenaça va quedar patent i va sembrar encara més temor entre els residents.

Fugida de l'agressor i mobilització policial immediata

Després d'aquesta violenta reacció, l'agressor va fugir corrent del lloc abans que arribessin els efectius policials. La Guàrdia Municipal va ser la primera autoritat a presentar-se a l'escena del succés, seguida de prop per diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra. Ambdues forces de seguretat van realitzar una ràpida inspecció dels danys i van entrevistar els testimonis per recollir informació essencial sobre l'individu.

Segons fonts properes a la investigació, el sospitós ha estat identificat preliminarment com un jove d'origen magrebí.

Aquesta persona, segons informes policials inicials, podria haver actuat anteriorment a la ciutat de Vic amb un patró similar: destrossant vehicles estacionats als carrers i amenaçant o agredint persones que intentaven interposar-se en el seu camí. Osona en greu risc.

Una investigació oberta i moltes incògnites per resoldre

La investigació en curs, liderada pels Mossos d'Esquadra, se centra a esclarir completament aquests incidents, determinar el veritable abast dels danys i confirmar si l'agressor va robar objectes de l'interior dels vehicles afectats. Actualment, les autoritats estan a l'espera de les denúncies formals de les víctimes, la qual cosa serà fonamental per precisar la magnitud exacta de l'atac.

Mentrestant, les forces de seguretat treballen contra rellotge per capturar l'agressor abans que pugui actuar novament. Els residents, encara commocionats, exigeixen respostes ràpides i mesures efectives per garantir la seva seguretat. A més, diversos testimonis recollits coincideixen a destacar un preocupant augment d'aquest tipus d'incidents a la comarca, un fet que ha incrementat notablement la inquietud ciutadana.