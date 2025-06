Incendi perillós en una zona de difícil accés: 13 dotacions de bombers intervenen

La zona del Montsec de Rúbies, al municipi de Vilanova de Meià (Lleida), s'ha vist sacsejada per un perillós incendi forestal que ha obligat a mobilitzar un gran dispositiu d'emergències. Des que es va rebre l'avís a les 18:43 h, els Bombers de la Generalitat han posat en marxa un operatiu per intentar contenir les flames.

En total, 13 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris #MAER —entre helicòpters i avionetes de vigilància i descàrrega— s'han desplaçat fins al lloc del foc, que amenaça de propagar-se a causa de la densitat de la vegetació i la sequedat del terreny.

Una imatge captada per les càmeres de vigilància que protegeixen l'entorn natural mostra una gran columna de fum que s'eleva sobre el Montsec, en una escena que ja ha activat les alarmes entre els veïns de la comarca.

| @bomberscat, XCatalunya

Un terreny escarpat que complica les tasques d'extinció

La zona afectada per les flames és famosa per la seva riquesa paisatgística i per la seva difícil geografia. La manca d'accessos practicables per a vehicles pesants ha fet imprescindible l'ús de mitjans aeris per poder descarregar aigua i retardant des del cel i actuar sobre les àrees que els efectius a peu no poden assolir.

Els Bombers han desplegat tot el seu potencial operatiu per minimitzar l'abast del foc, conscients que la situació pot empitjorar si el vent canvia o si les temperatures segueixen augmentant. Per això, a les 19:00 h ja es trobaven a la zona unitats especialitzades en incendis forestals que coneixen la idiosincràsia del terreny.

| @bomberscat, XCatalunya

Una zona emblemàtica i sensible des del punt de vista ambiental

El Montsec és una zona de gran valor ecològic i paisatgístic, reconeguda tant pels seus paratges com per la seva riquesa en flora i fauna. La possibilitat que les flames afectin àrees protegides ha posat en alerta les autoritats ambientals, que segueixen molt de prop l'evolució de l'incendi per avaluar els danys als hàbitats naturals.

A més, la columna de fum és visible des de localitats properes, per la qual cosa Protecció Civil ha demanat a la població que extremi la precaució i eviti acostar-se a la zona per no entorpir les tasques d'extinció.

La clau: l'evolució en les pròximes hores

El futur de l'operatiu depèn en gran mesura de com evolucionin les condicions meteorològiques durant la nit. Els Bombers han advertit que l'operació podria allargar-se diverses jornades a causa de l'extensió del foc i la dificultat que implica actuar en una zona tan accidentada.

Els equips que són al terreny han assegurat que redoblaran esforços i que mantindran la vigilància constant a tota la zona del Montsec de Rúbies per evitar que el foc s'estengui. La situació és crítica, per això la ciutadania roman atenta als comunicats oficials esperant que els portin grans notícies.

Tanmateix, tot dependrà que les condicions siguin favorables perquè els mitjans aeris i terrestres aconsegueixin encerclar el foc i posar fi a un incendi que ha fet saltar totes les alarmes.