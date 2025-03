Li roben el mòbil i és ell qui acaba detingut: El motiu

per Iker Silvosa

Hi ha situacions difícils de creure i que, vistes des de fora, semblen extretes d'una comèdia negra o una pel·lícula absurda. No obstant això, el que va ocórrer fa pocs dies a Barcelona és totalment real i ofereix una clara ensenyança sobre els riscos de comprar articles robats. Un home que va denunciar l'intent de robatori del seu telèfon mòbil va acabar detingut pels Mossos d'Esquadra quan es va descobrir que el dispositiu ja havia estat robat prèviament.

Tal com ha explicat El Caso en primícia, l'insòlit incident va passar el passat 26 de febrer, poc després de mitjanit, al barri d'Horta, a la capital catalana. Cap a les 00:15 hores, la policia autonòmica catalana va rebre una trucada alertant que dos individus s'estaven barallant violentament en ple carrer, cridant l'atenció de diversos veïns que van avisar immediatament les autoritats.

En arribar al lloc, una patrulla dels Mossos d'Esquadra va trobar els dos homes encara enfrontats, forcejant i cridant acusacions mútues. Els agents van procedir ràpidament a separar-los i calmar la situació, començant després amb la investigació immediata per aclarir les circumstàncies que havien portat a aquest enfrontament nocturn.

Robatori frustrat i declaració inicial de la víctima

Segons va relatar inicialment un dels homes implicats, de 35 anys, als agents que van intervenir en el succés, tot havia començat quan l'altre individu, un home de 45 anys, va intentar robar-li el telèfon mòbil utilitzant la violència. La víctima va relatar als policies que aquella mateixa tarda havia comprat el telèfon en ple carrer, aprofitant una oferta sospitosament bona i a un preu molt per sota del valor habitual de mercat. Pel que sembla, unes hores després d'adquirir-lo, es va produir l'incident amb el presumpte lladre, que va intentar treure-li'l per la força.

Després de verificar els fets narrats pel primer individu i confirmar que efectivament l'altre home, de 45 anys, havia intentat emportar-se el telèfon mitjançant amenaces i violència, els agents van procedir a detenir l'agressor sota l'acusació de robatori violent.

Un gir inesperat: El telèfon ja era robat

No obstant això, la versió aportada pel comprador del mòbil va aixecar ràpidament sospites entre els agents a causa de les circumstàncies en què havia adquirit el dispositiu. No és habitual adquirir un telèfon de gran valor a un preu tan reduït i de forma improvisada al carrer. Per aquesta raó, els Mossos van iniciar una comprovació més exhaustiva sobre la procedència del telèfon.

Efectivament, i després d'unes breus indagacions, la policia catalana va descobrir que el mòbil figurava en els registres com a robat anteriorment, fet que immediatament va donar un gir complet al cas. En conseqüència, l'home que en un principi figurava com a víctima va passar a ser sospitós del delicte de receptació, que consisteix a adquirir objectes robats sabent o sospitant raonablement la seva procedència il·legal.

Per aquesta raó, i després de confirmar-se la situació irregular del dispositiu mòbil, el comprador original del telèfon també va acabar detingut per un presumpte delicte de receptació, una cosa que molts ciutadans ignoren però que constitueix un delicte penal greu.

Aquest cas ha servit perquè la policia catalana llanci una clara advertència sobre els riscos i conseqüències legals de comprar objectes robats. Els Mossos d'Esquadra recorden que adquirir articles sospitosament barats i de dubtosa procedència a la via pública o a través de venedors no autoritzats pot implicar greus conseqüències penals per al comprador.