Un kamikaze la fa grossa i provoca dos ferits greus

Les carreteres són, de per si mateix, un lloc on el risc és sempre present. Tot i això, aquestes es converteixen en escenaris encara més perillosos quan algunes persones cometen imprudències greus que posen en perill la seva vida i la dels altres. Aquest tipus de comportaments, a més de ser evitables, poden acabar en tragèdies que deixen seqüeles irreparables.

Divendres a la matinada del 13 de desembre, la M-45, a l'alçada del quilòmetre 10 a Villaverde, va ser l'escenari d'un accident provocat per un conductor que circulava en sentit contrari. El vehicle, en xocar de front contra un VTC que circulava correctament, va començar a cremar immediatament després de l'impacte. Les flames, visibles des de diversos metres, van alertar els serveis d'emergència que es van desplaçar ràpidament al lloc del sinistre.

Els Bombers de Madrid van anar amb diverses unitats per sufocar l'incendi que envoltava el cotxe del kamikaze. Afortunadament, el conductor va aconseguir sortir del vehicle abans que el foc el consumís gairebé del tot. Segons fonts oficials, l'incendi va ser controlat ràpidament per evitar que afectés altres vehicles o estructures properes.

El SAMUR-PC també va intervenir immediatament per atendre els dos ferits, tots dos homes d'aproximadament 50 anys, que viatjaven als vehicles implicats. Rafael Saavedra, supervisor de guàrdia del SAMUR, va explicar a les seves declaracions que un dels conductors, amb una contusió toràcica, va ser traslladat a l'Hospital 12 d'Octubre. L'altre ferit, amb lesions greus derivades del mecanisme de l'accident, va ser derivat a l'Hospital Gregorio Marañón amb pronòstic reservat.

Carrils tallats durant diverses hores

A més, la Guàrdia Civil va tancar els carrils centrals de la M-45 durant diverses hores per permetre que els serveis d'emergència treballessin sense riscos addicionals. La investigació està en curs per determinar les circumstàncies exactes de l'accident i les raons per què el conductor circulava en sentit contrari.

L'estat del VTC reflecteix també la gravetat de l'impacte. El vehicle va quedar danyat seriosament, encara que el conductor va poder ser rescatat a temps pels serveis d'emergència. Aquest tipus d'accidents ressalta la importància de la ràpida intervenció dels equips de rescat per evitar desenllaços fatals. Per la seva banda, el conductor kamikaze s'enfronta a greus sancions legals. Circular en sentit contrari, a més de constituir una infracció gravíssima, pot comportar penes de presó de fins a dos anys i la retirada del carnet de conduir durant sis anys. Aquestes accions, a més, comporten una forta càrrega social i econòmica a causa del risc que representen per a la resta dels usuaris de la via.

La M-45, una autopista de circumval·lació clau per connectar diverses autovies i autopistes madrilenyes, va recuperar la normalitat unes quantes hores després de l'incident. Tot i això, aquest accident deixa una lliçó clara sobre les terribles conseqüències de les imprudències al volant. La seguretat viària continua sent un repte en què tots han de contribuir per evitar tragèdies com aquesta.