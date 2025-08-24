Interrumpida una línea de Rodalies por una avería: Ya pasó ayer

La paciencia de los usuarios del transporte público se ha visto nuevamente puesta a prueba. Un fallo técnico ha provocado un severo contratiempo en una de las arterias ferroviarias más concurridas. El incidente se produjo durante la mañana del domingo, generando un profundo malestar entre los viajeros. Esta situación repite los problemas que ya se vivieron durante la jornada anterior.

La sensación de indefensión crece entre quienes dependen diariamente de este servicio esencial para sus desplazamientos. El caos y la desinformación inicial se apoderaron de las estaciones afectadas.

La jornada dominical se complicó para miles de personas que planeaban utilizar la red de cercanías. La circulación de trenes quedó completamente interrumpida en un tramo clave de la infraestructura ferroviaria. Concretamente, la incidencia afectó a la línea R3 de Rodalies de Catalunya, una de las más utilizadas. El servicio se detuvo entre las estaciones de Parets del Vallès y Granollers Centre.

Esta avería obligó a Renfe a tomar medidas urgentes para gestionar la crisis de movilidad. La operadora canceló todas las expediciones que tenían su origen en la estación de L'Hospitalet de Llobregat.

Un fin de semana negro para los viajeros de la R3

Los problemas para los usuarios de esta línea no comenzaron el domingo veinticuatro de agosto. La jornada del sábado ya estuvo marcada por una serie de incidencias graves. El servicio sufrió una interrupción inicial que afectaba al tramo entre Montcada Bifurcació y La Garriga. Sin embargo, la situación empeoró progresivamente a lo largo del día.

El corte del servicio se acabó ampliando de manera considerable para los pasajeros. Finalmente, el tramo afectado se extendió desde L'Hospitalet de Llobregat hasta Les Franqueses del Vallès. Esta concatenación de fallos ha convertido el fin de semana en una auténtica odisea.

Para mitigar el impacto de la avería del domingo, Renfe ha intentado ofrecer algunas alternativas. Se informó a los viajeros que podían utilizar la estación de Granollers Centre. Desde allí, es posible enlazar con la línea R2 Nord para continuar el trayecto hacia Barcelona. Adicionalmente, la compañía ferroviaria anunció el establecimiento de un transporte alternativo por carretera.

Este servicio de autobuses busca cubrir el tramo que ha quedado sin servicio de trenes. Pese a estas medidas, las quejas por la falta de información y las largas esperas han sido constantes.

Los problemas endémicos de una línea vital

La línea R3 es una infraestructura fundamental para la vertebración del territorio catalán. Conecta la comarca de Osona y el Ripollès con el área metropolitana de Barcelona. Miles de ciudadanos la utilizan a diario para acudir a sus puestos de trabajo o centros de estudio. Por ello, las averías recurrentes en esta línea generan un perjuicio económico y social muy significativo. Expertos y sindicatos llevan años denunciando la falta de inversión crónica en la red de Rodalies. La infraestructura, en muchos de sus tramos, se considera obsoleta y necesita una modernización urgente.

Este nuevo episodio pone de relieve la fragilidad del sistema ferroviario de cercanías. La responsabilidad del mantenimiento de las vías y la catenaria recae sobre Adif. Por su parte, Renfe es la operadora encargada de la circulación de los trenes.

Esta dualidad de gestores a menudo complica la resolución de los problemas de fondo. Mientras tanto, los viajeros son los principales perjudicados por una situación que parece no tener fin. La confianza en el transporte público se resiente gravemente con cada nueva incidencia. El debate sobre la necesidad de un plan de choque integral vuelve a estar sobre la mesa. La ciudadanía exige soluciones definitivas para garantizar un servicio fiable y de calidad.