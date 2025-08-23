Aparatós accident d’un camió frigorífic a l’AP-7

La tranquil·litat d'un matí de dissabte s'ha vist bruscament interrompuda en una de les artèries viàries més importants del país. Un vehicle de gran tonatge ha patit un aparatós accident que ha mobilitzat ràpidament els serveis d'emergència. El succés, encara que visualment impactant, afortunadament no ha deixat ferits de gravetat.
Els fets posen de manifest una vegada més els perills inherents a la conducció en vies d'alta capacitat. L'incident ha generat una notable expectació entre els conductors que circulaven per la zona a primera hora.
El sinistre ha tingut lloc a l'autopista AP-7, un eix fonamental per al transport de mercaderies. Concretament, l'accident s'ha produït a l'altura del terme municipal de l'Ametlla de Mar, a la província de Tarragona.
L'avís als serveis d'emergència s'ha registrat a les 07:44 hores d'aquest dissabte 23 d'agost. Un camió frigorífic, per causes que encara s'estan investigant, ha sortit de la via quedant en una posició precària. El vehicle pesant ha acabat bolcat sobre el seu lateral dret en un terraplè annex a la calçada.
Un despertar agitat a l'autopista del Mediterrani
La imatge del camió semibolcat a la cuneta ha sorprès tots els que transitaven per la zona. La cabina del vehicle i el seu remolc han quedat inclinats perillosament, amb una part suspesa sobre el talús.
Aquest tipus d'accidents a l'AP-7 no són infreqüents, donat l'elevat volum de trànsit pesat que suporta diàriament. L'autopista del Mediterrani és una ruta clau per a la connexió logística entre el sud i el nord d'Espanya. Milers de camions la recorren cada dia transportant tota mena de mercaderies a diferents punts d'Europa.
El succés podria haver causat importants retencions en una jornada de cap de setmana d'estiu. Tanmateix, la ubicació del camió fora de la calçada ha permès que el trànsit fluís amb relativa normalitat.
Així i tot, s'ha requerit la màxima precaució als conductors que s'apropaven al punt de l'accident. La presència dels vehicles d'emergència al voral obligava a reduir la velocitat i a extremar les precaucions. L'escena, il·luminada per les primeres llums del dia, deixava una estampa de gran impacte visual.
La ràpida intervenció dels bombers
Diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat de seguida fins al lloc dels fets. La seva intervenció ha estat fonamental per garantir la seguretat a la zona i evitar complicacions majors.
La primera tasca dels efectius ha estat assegurar el perímetre per protegir tant el conductor com altres usuaris de la via. Posteriorment, els bombers han avaluat els riscos associats al mateix vehicle accidentat i a la seva càrrega.
Una de les principals preocupacions en aquest tipus de sinistres és el possible vessament de combustible. Els dipòsits d'aquests camions alberguen una gran quantitat de gasoil, que és altament inflamable i contaminant.
Els bombers han treballat amb celeritat per contenir una petita fuita que s'havia produït a conseqüència de l'impacte. Utilitzant eines i material absorbent, han aconseguit controlar el vessament, minimitzant així el risc d'incendi i el dany mediambiental.
El conductor resulta il·lès i el risc és controlat
La millor notícia de la jornada ha estat, sens dubte, l'estat del conductor del camió. Tot i l'aparatositat de l'accident, l'home ha pogut sortir de la cabina del vehicle pels seus propis mitjans.
No ha patit ferides de consideració, un fet gairebé miraculós veient com ha quedat el camió. La seva ràpida evacuació ha facilitat enormement les tasques dels equips d'emergència desplaçats al lloc del sinistre.