Camió blau a la carretera amb senyal d’advertència de perill
Detingut un camioner | Canva Pro, ACN, XCatalunya
Successos

Detingut un camioner: El que feia a l’AP-7 mentre conduïa

Un control de trànsit destapa una conducta perillosa al volant d’un camió

Duna Costa
per Duna Costa

Una  patrulla va observar un camió amb una trajectòria inquietant i un conductor distret. El que van veure després va confirmar una temeritat que podia haver acabat molt pitjor. El cas va acabar amb una detenció i amb càrrecs per seguretat viària.

Una trajectòria erràtica i un mòbil recolzat sobre el volant

L'incident va tenir lloc dilluns 11 d'agost, cap a les 9:30 hores. Una patrulla dels Mossos va detectar un camió lent i amb trajectòria irregular. En avançar-lo, van observar el conductor manipulant el mòbil ambdues mans sobre el volant. L'escena revelava una distracció total i un perill evident per a la resta.

L'actuació es va produir a l'AP-7, a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda. El vehicle circulava pel primer carril, a velocitat reduïda i acostant-se perillosament al voral. Els agents li van indicar que els seguís fins a un lloc segur per aturar-lo sense riscos afegits. El sentit de la marxa era Girona, segons fonts policials.

Un detingut per superar el límit d'alcoholèmia
Mosso d'esquadra aturant un cotxe per prova d'alcoholèmia | Canva

0,69 mg/l, més del triple en un professional

La prova d'alcoholèmia va donar 0,69 mg/l en aire expirat, segons l'atestat. Per a conductors professionals, el límit legal vigent és 0,15 mg/l en aire. La xifra triplica aquest topall i situa el cas en l'interval penal de 0,60 mg/l. Superada aquesta barrera, el Codi Penal preveu penes i retirada del permís.

El conductor va ser detingut per conducció sota els efectes de l'alcohol i conducció temerària. També se li va atribuir circular amb una taxa penalment rellevant d'alcohol en aire. Dimarts 12 d'agost va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Mollet del Vallès.

Detenció i càrrecs, el que diu la llei

Amb 0,69 mg/l, el cas encaixa a l'article 379.2 del Codi Penal. Aquesta norma preveu penes de presó, multa o treballs socials i la retirada del carnet. Les mesures concretes depenen dels antecedents i de la valoració del jutjat. La privació del permís pot oscil·lar entre un i quatre anys, en funció de la sentència.

Muntatge amb noia amb un smartphone i sirena de policia
Alerta utilitzant el mòbil | XCatalunya

Escorta, prova reglamentària i ús del mòbil

Els agents van activar el protocol i van ordenar al conductor que els seguís fins a una àrea segura. Allà van verificar símptomes d'embriaguesa i van practicar la prova amb etilòmetre homologat. L'atestat va recollir a més la distracció continuada per ús del mòbil durant la marxa.

Subjectar-lo amb la mà mentre es condueix suposa 200 euros i sis punts. A més, la DGT ho considera una de les distraccions més lesives a la carretera. En aquest cas, la infracció s'agreuja per coincidir amb una alcoholèmia penal. En un camió, aquesta distracció compromet a més el control del carril i la frenada.

L'AP-7, trànsit intens i mercaderies

L'AP-7 suporta trànsit intens i un alt flux de vehicles pesants cada dia. En aquestes condicions, una distracció mínima multiplica el risc de col·lisions per abast. La DGT atribueix a la manca d'atenció prop d'una quarta part dels sinistres.

Un home usant un smartphone
Persona tocant la pantalla tàctil d’un mòbil | Georgijevic

A finals de juliol, un altre camioner va ser arrestat a Taradell després d'octuplicar la taxa. Circulava fent esses i portava alcohol a la cabina, segons els investigadors. Aquests episodis il·lustren que la vigilància a la xarxa viària catalana continua sent determinant.

El cas de Santa Perpètua resumeix un perill que combina dos factors evitables. Alcohol i mòbil converteixen qualsevol desviament en una amenaça per a tothom a l'AP-7. La ràpida intervenció policial va evitar un possible sinistre i ara serà la justícia qui decideixi.

