Detingut un camioner: El que feia a l’AP-7 mentre conduïa

Una patrulla va observar un camió amb una trajectòria inquietant i un conductor distret. El que van veure després va confirmar una temeritat que podia haver acabat molt pitjor. El cas va acabar amb una detenció i amb càrrecs per seguretat viària.
Una trajectòria erràtica i un mòbil recolzat sobre el volant
L'incident va tenir lloc dilluns 11 d'agost, cap a les 9:30 hores. Una patrulla dels Mossos va detectar un camió lent i amb trajectòria irregular. En avançar-lo, van observar el conductor manipulant el mòbil ambdues mans sobre el volant. L'escena revelava una distracció total i un perill evident per a la resta.
L'actuació es va produir a l'AP-7, a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda. El vehicle circulava pel primer carril, a velocitat reduïda i acostant-se perillosament al voral. Els agents li van indicar que els seguís fins a un lloc segur per aturar-lo sense riscos afegits. El sentit de la marxa era Girona, segons fonts policials.
0,69 mg/l, més del triple en un professional
La prova d'alcoholèmia va donar 0,69 mg/l en aire expirat, segons l'atestat. Per a conductors professionals, el límit legal vigent és 0,15 mg/l en aire. La xifra triplica aquest topall i situa el cas en l'interval penal de 0,60 mg/l. Superada aquesta barrera, el Codi Penal preveu penes i retirada del permís.
El conductor va ser detingut per conducció sota els efectes de l'alcohol i conducció temerària. També se li va atribuir circular amb una taxa penalment rellevant d'alcohol en aire. Dimarts 12 d'agost va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Mollet del Vallès.
Detenció i càrrecs, el que diu la llei
Amb 0,69 mg/l, el cas encaixa a l'article 379.2 del Codi Penal. Aquesta norma preveu penes de presó, multa o treballs socials i la retirada del carnet. Les mesures concretes depenen dels antecedents i de la valoració del jutjat. La privació del permís pot oscil·lar entre un i quatre anys, en funció de la sentència.
Escorta, prova reglamentària i ús del mòbil
Els agents van activar el protocol i van ordenar al conductor que els seguís fins a una àrea segura. Allà van verificar símptomes d'embriaguesa i van practicar la prova amb etilòmetre homologat. L'atestat va recollir a més la distracció continuada per ús del mòbil durant la marxa.
Subjectar-lo amb la mà mentre es condueix suposa 200 euros i sis punts. A més, la DGT ho considera una de les distraccions més lesives a la carretera. En aquest cas, la infracció s'agreuja per coincidir amb una alcoholèmia penal. En un camió, aquesta distracció compromet a més el control del carril i la frenada.
L'AP-7, trànsit intens i mercaderies
L'AP-7 suporta trànsit intens i un alt flux de vehicles pesants cada dia. En aquestes condicions, una distracció mínima multiplica el risc de col·lisions per abast. La DGT atribueix a la manca d'atenció prop d'una quarta part dels sinistres.
A finals de juliol, un altre camioner va ser arrestat a Taradell després d'octuplicar la taxa. Circulava fent esses i portava alcohol a la cabina, segons els investigadors. Aquests episodis il·lustren que la vigilància a la xarxa viària catalana continua sent determinant.
El cas de Santa Perpètua resumeix un perill que combina dos factors evitables. Alcohol i mòbil converteixen qualsevol desviament en una amenaça per a tothom a l'AP-7. La ràpida intervenció policial va evitar un possible sinistre i ara serà la justícia qui decideixi.