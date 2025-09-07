Caos a diverses carreteres properes al Circuit de Catalunya

La jornada dominical, que prometia ser una festa del motociclisme, s'ha convertit en una prova de paciència per a milers d'aficionats. La celebració del Gran Premi de MotoGP ha provocat importants complicacions viàries en els accessos al traçat català des de primera hora del matí. Un esdeveniment d'aquesta magnitud sempre suposa un repte per a la mobilitat, però l'afluència massiva de vehicles ha superat les previsions més optimistes.
Les principals vies que connecten amb el recinte han registrat un flux de trànsit excepcionalment dens.
La passió per la velocitat s'ha vist frenada a l'asfalt molt abans que els semàfors del circuit s'apaguessin. La il·lusió de milers de seguidors per arribar a temps per presenciar les curses de diumenge s'ha enfrontat a una dura realitat.
Les retencions han començat a formar-se en punts clau, convertint trajectes de pocs minuts en llargues esperes sota el sol de setembre. La concentració de vehicles privats ha estat el principal detonant d'una situació que ha posat a prova els nervis dels conductors.
L'epicentre de les retencions al Vallès Oriental
El Servei Català de Trànsit ha estat l'encarregat de posar xifres a una situació que molts ja patien en pròpia pell. A través d'un comunicat a les seves xarxes socials a les 10:04 del matí d'aquest diumenge 7 de setembre, s'ha detallat l'abast del col·lapse. Les carreteres del Vallès Oriental, a la província de Barcelona, s'han convertit en l'epicentre d'aquest caos circulatori. Concretament, la C-17 a l'altura de Parets del Vallès presentava dos quilòmetres de circulació congestionada.
La situació no era millor a la C-35, on s'han reportat dos quilòmetres més de retencions en cada sentit a l'altura de Granollers. Així mateix, la carretera BV-5003, que uneix Granollers amb Montmeló, també ha patit l'impacte de l'afluència massiva, amb un quilòmetre i mig de trànsit lent. Aquestes vies constitueixen les artèries principals per accedir al Circuit de Barcelona-Catalunya, cosa que explica la magnitud del problema.
Les autoritats de trànsit han informat de la implementació de diverses mesures especials per intentar augmentar la capacitat viària, tot i que la gran concentració de vehicles n'ha dificultat enormement l'efectivitat.
La crònica d'un col·lapse anunciat
Cada any, el Gran Premi de MotoGP atrau una multitud de seguidors nacionals i internacionals, convertint el Circuit en una de les cites ineludibles del calendari. Aquest esdeveniment esportiu de primer nivell suposa un important impacte econòmic i social per a la regió.
Tanmateix, també representa un desafiament logístic, especialment pel que fa a la gestió del trànsit. La imatge de milers de motos i cotxes dirigint-se cap a un mateix punt en un curt espai de temps és una estampa recurrent que, en aquesta edició, sembla haver-se intensificat.
La coincidència de l'esdeveniment en una jornada festiva de final d'estiu ha multiplicat el nombre de desplaçaments a la zona. Tot i els dispositius especials i les recomanacions d'utilitzar el transport públic, la dependència del vehicle privat continua sent molt elevada entre els assistents.
Aquesta combinació de factors ha creat el còctel perfecte perquè les carreteres circumdants al traçat de Montmeló diguessin prou.