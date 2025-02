Espectacular accident: Un camió surt de la via en una zona molt transitada

Les carreteres de la comarca del Maresme solen ser escenari d'un intens trànsit de vehicles pesants, sobretot en les hores centrals del dia. Tanmateix, pocs esperaven presenciar un incident tan impactant com el que va ocórrer al migdia a Argentona, on un tràiler va sortir de la via i va acabar bolcat en una zona de vegetació propera. El succés va desencadenar l'activació dels protocols d'emergència, amb un desplegament de bombers i serveis mèdics que van acudir ràpidament per assegurar la zona i atendre el conductor.

L'avís es va rebre a les 12:37 h, segons la informació facilitada pel compte oficial de Bombers (@bomberscat). En arribar al lloc, les dotacions van detectar una fuita de gasoil procedent del dipòsit del vehicle, la qual cosa va suposar una preocupació afegida en termes de risc ambiental i possibles incendis, especialment en un entorn amb vegetació i amb les condicions meteorològiques actuals. La col·laboració dels equips d'emergència i la gestió adequada del combustible vessat van ser determinants per prevenir danys majors.

Malgrat l'espectacularitat del sinistre, el conductor va aconseguir sortir pel seu propi peu i va ser atès pel personal sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). No s'han reportat més vehicles implicats, encara que l'accident va provocar retencions temporals i una gran expectació entre els conductors i curiosos que passaven per la zona. A continuació, es detallen els principals aspectes d'aquest succés i les mesures de seguretat adoptades.

| Max Andrey, ACN, XCatalunya

Un operatiu coordinat per evitar majors riscos

La ràpida reacció dels bombers va ser clau per controlar la fuita de gasoil i minimitzar els riscos d'incendis o danys al medi ambient. Els efectius desplegats van haver de gestionar la vegetació forestal propera per accedir amb seguretat al dipòsit del camió i segellar l'escapament de combustible.

Aquesta intervenció va resultar vital, ja que qualsevol espurna o excés de calor podria desencadenar un incendi de proporcions considerables, sobretot si la zona presenta baixa humitat o ratxes de vent freqüents en certs trams del dia.

Consells de seguretat i prevenció en carreteres

Aquest incident ha generat un gran impacte mediàtic, però també brinda l'oportunitat de recordar certs protocols que poden ajudar a prevenir i gestionar accidents en vies molt transitades.

Mantenir la distància de seguretat, un espai adequat entre vehicles permet reaccionar a temps davant frenades brusques o maniobres inesperades.

Revisar periòdicament l'estat del vehicle. Especialment en el cas de camions i transports pesants, convé comprovar la pressió dels pneumàtics, el funcionament de frens i el correcte ancoratge de càrregues.

| ACN

Atendre a les condicions meteorològiques com pluges intenses, vent lateral o calor extrem poden modificar l'adherència de la calçada i afectar l'estabilitat d'un tràiler.

Finalment, quan es detecti un vehicle amb comportaments estranys a la via, és important trucar de seguida als serveis d'emergència pot evitar desenllaços greus.

Els especialistes insisteixen que el pes i dimensions d'un tràiler exigeixen un nivell de precaució addicional, sovint en zones amb corbes pronunciades o en carreteres secundàries on la infraestructura pot ser menys favorable per a vehicles de grans dimensions.