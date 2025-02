Un incendi de matinada en una granja mobilitza 8 dotacions de bombers

Les primeres hores de la matinada solen associar-se amb un ambient de calma, on el cant dels grills i el silenci dels camps acompanyen el descans dels habitants rurals. No obstant això, no sempre aquesta quietud roman intacta fins a l'alba.

A la localitat de Camarles (Tarragona), un inesperat incendi en una granja va trencar la tranquil·litat quan el rellotge tot just marcava les 04:38 hores, generant preocupació tant entre els propietaris de l'explotació com entre els veïns de la zona. El fum i les flames, visibles a la distància, van ser el senyal inequívoc que alguna cosa greu estava succeint.

Els primers testimonis del sinistre no van dubtar a trucar al telèfon d'emergències (112), conscients que el foc podria descontrolar-se ràpidament i causar danys considerables. El missatge va arribar amb immediatesa als bombers, qui, segons el compte oficial de Bombers (@bomberscat), es van mobilitzar amb vuit dotacions per controlar la situació.

Aquesta important resposta es va veure justificada en constatar-se que, efectivament, el foc s'havia originat a la granja i havia afectat quatre contenidors metàl·lics situats a l'exterior de les instal·lacions. Afortunadament, no es van registrar danys personals, i cap animal va resultar ferit, cosa que va portar un alleujament considerable als propietaris i a la comunitat local.

Una resposta eficaç i coordinada

L'actuació de vuit dotacions de bombers destaca la magnitud de l'operació. Els equips van arribar en qüestió de minuts a la granja de Camarles, preparats amb escuma i aigua a alta pressió per segellar qualsevol focus actiu de foc i evitar la propagació a zones veïnes.

Un cop reduït el foc, van procedir a ventilar el recinte i examinar cada racó, amb la finalitat de descartar brases que poguessin revifar-se hores més tard. Paral·lelament, es va acordonar la zona i es va demanar als curiosos que no s'acostessin, garantint així la seguretat dels serveis d'emergència i dels propis veïns.

No cal lamentar cap persona ferida

La bona notícia després del succés a Camarles és que cap animal va resultar ferit i que els danys materials es van concentrar principalment a la zona dels contenidors. No obstant això, l'ensurt viscut pels propietaris i el personal de la granja posa de relleu la necessitat de la coordinació immediata amb els serveis d'emergència, així com del compliment estricte de les mesures de seguretat.

El treball impecable dels bombers va evitar que les flames s'estenguessin a altres àrees, protegint així la integritat dels edificis i dels animals sota resguard.