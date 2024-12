Quilòmetres de retencions des del migdia a la A-2 per un accident

En els darrers temps, els usuaris de l'A-2 han après a conviure amb els embussos i les retencions. Ja sigui per obres, trànsit intens o accidents, aquesta via ha esdevingut una de les més problemàtiques. A primera hora d'aquest matí, un accident va provocar importants retencions i va afectar milers de conductors en plena hora punta.

Al migdia, la situació s'ha tornat a repetir. Un nou accident a l'A-2, a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, ha generat retencions de fins a quatre quilòmetres. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc en sentit Martorell i ha deixat un dels carrils inhabilitat durant hores. La congestió està afectant principalment el tram des de Cornellà de Llobregat.

L'A-2 és una de les principals artèries de Catalunya, connectant importants nuclis urbans i és fonamental per al transport de mercaderies. Cada dia milers de cotxes i camions transiten per aquesta carretera, especialment en horaris crítics. Qualsevol incident en aquesta via té un impacte immediat, generant embussos i retards que afecten tant conductors particulars com el transport de mercaderies.

En aquest cas, l'accident ocorregut al migdia va tenir un efecte dòmino al trànsit. Les imatges compartides per Trànsit mostren llargues files de vehicles detinguts, amb conductors atrapats sota el sol. La situació va generar frustració i enuig entre els afectats, que veien com el seu dia es complicava a causa de la congestió. Els dos vehicles protagonistes del sinistre es troben al voral a costa que acudeixin les autoritats per emportar-se'ls i normalitzar la situació.

Els conductors, els principals perjudicats

L'impacte d'aquest tipus d'accidents a la vida diària dels conductors és significatiu. Molts es veuen obligats a modificar els seus plans, cancel·lar reunions o arribar tard a la feina. A més, aquestes retencions generen un augment de l'estrès, que es pot traduir en un risc més gran d'accidents secundaris.

Les llargues cues també afecten el medi ambient. Els vehicles detinguts emeten més gasos contaminants i contribueixen a la mala qualitat de l'aire a les zones properes a la carretera. D'altra banda, les empreses de transport veuen com els lliuraments es retarden, amb el consegüent perjudici econòmic.

L'A-2, com moltes altres grans vies, s'enfronta al desafiament de gestionar un volum creixent de trànsit. Mentre no s'implementin solucions efectives, els conductors continuaran bregant amb retencions i accidents que compliquen el dia a dia. Aquest darrer incident no és res més que un recordatori de la necessitat urgent d'actuar.