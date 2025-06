5 dotacions de bombers intervenen després que un cotxe caigui per un barranc

Un succés inesperat ha sacsejat aquest matí una zona perifèrica tranquil·la, quan un vehicle ha patit un accident que gairebé acaba amb conseqüències tràgiques. Tot i que els detalls exactes al principi eren confusos, la intervenció ràpida dels equips de rescat ha permès contenir la situació sense ferits greus.

Caiguda d'un turisme per un barranc

L'incident ha tingut lloc a Gelida, Catalunya, poc després de les 9:40 h. Segons el cos de bombers de la Generalitat, un cotxe que circulava pel camí de la Font Freda ha sortit de la via i ha caigut per un barranc, bolcant lateralment en un desnivell abrupte. Cinc dotacions de bombers han acudit a l'avís per rescatar l'ocupant i les seves mascotes, tres gossos, que també havien quedat atrapats dins del vehicle.

Els bombers han estabilitzat ràpidament el turisme utilitzant cabrestants, evitant així un possible desplaçament addicional o bolcada total. Dins del vehicle ha quedat atrapat el conductor i els tres gossos. Després d'assegurar el cotxe, els rescatadors han procedit a l'extracció de l'home i dels animals de manera meticulosa. Afortunadament, cap dels quatre ha resultat ferit.

| @bomberscat, XCatalunya

Estabilització del vehicle amb cabrestants

L'ús de cabrestants ha estat clau en aquesta intervenció. Aquest mecanisme ha permès fixar el cotxe a un punt estable, controlant qualsevol desplaçament durant el rescat.

Aquesta tècnica s'utilitza amb freqüència en rescats en terreny irregular o escarpat, com barrancs i pistes forestals. La seva eficàcia rau a permetre una estabilització ràpida i segura, minimitzant riscos tant per als ocupants com per a l'equip de rescat.

Tres gossos ocupants del vehicle fora de perill

Un dels aspectes més destacables del succés és que el vehicle tenia tres ocupants no humans: tres gossos, que també van quedar atrapats després de la bolcada. Els bombers van actuar amb especial cautela per evitar angoixa o lesions als animals.

| @bomberscat, XCatalunya

Les fotos i missatges compartits per #bomberscat mostren els tres gossos sent extrets en bon estat. Finalment, i gràcies a la perícia dels equips, els animals van ser trets sense cap dany.

Localització de l'accident

Gelida, a l'Alt Penedès, és una localitat coneguda per les seves rutes forestals i camins rurals sinuosos, com el de la Font Freda. A primeres hores del matí, aquests camins poden presentar superfícies relliscoses o visibilitat reduïda, factors que possiblement van influir en la sortida de via del vehicle.

Tot i que encara no s'han revelat les causes exactes de l'accident, les condicions del terreny i el tipus de via podrien haver estat determinants. No consta que s'estiguin investigant altres factors com velocitat excessiva o fallades mecàniques.

| @bomberscat

Necessitat de respostes ràpides i coordinades

Aquest rescat ressalta la importància de la formació, la preparació i la coordinació entre equips d'emergència en zones rurals o muntanyoses. La ràpida i eficaç intervenció de les cinc dotacions desplegades va evitar el que podria haver estat un accident amb conseqüències molt més greus.

A més, la història permet reflexionar sobre la seguretat de les vies secundàries i la necessitat de senyalització adequada, especialment en camins freqüentats per veïns i turistes. També subratlla el component humà i emocional de la feina dels bombers, que no només salven vides humanes, sinó també les dels companys de quatre potes.