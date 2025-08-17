Un incendio deja calcinados barracas y vehículos

Unas llamas voraces rompieron la tranquilidad de la noche de manera inesperada. Un intenso resplandor anaranjado en el horizonte alertaba sobre un peligro inminente. El fuego se había desatado con una virulencia inusitada en medio de la oscuridad. Las primeras llamadas a los servicios de emergencia dibujaban un escenario caótico y desolador.

La rápida propagación del incendio amenazaba con convertir la situación en una tragedia. La incertidumbre inicial se apoderó de los vecinos de las zonas más próximas. Nadie sabía con certeza cuál era el alcance real de las llamas. Se temía por la vida de las personas que pudieran encontrarse en el lugar.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este domingo en una ciudad catalana. El incidente se registró en un descampado ubicado en el término municipal de Sant Feliu de Codines. Fue un suceso que movilizó rápidamente a los equipos de extinción de la zona. Las llamas devoraron por completo un pequeño núcleo de infraviviendas y varios automóviles.

| Canva

Las llamas devoran un asentamiento en plena noche

La alerta se recibió en el teléfono de emergencias a las tres y once de la madrugada. La llamada informaba sobre un fuego de grandes proporciones en un área deshabitada. Al llegar, los bomberos se encontraron con un incendio completamente desarrollado y muy violento.

Cuatro barracas improvisadas ardían sin control, consumidas por un fuego implacable. Junto a estas precarias construcciones, cuatro vehículos estacionados también quedaron totalmente calcinados. La columna de humo era visible desde distintos puntos de la ciudad. El crepitar de la madera y las pequeñas explosiones generaron gran alarma.

La información fue confirmada por fuentes oficiales de los Bombers de la Generalitat. A través de sus canales de comunicación, detallaron el alcance del siniestro. Afortunadamente, y pese a la espectacularidad del incendio, no hubo que lamentar daños personales.

Este hecho supuso un gran alivio para todos los equipos de emergencia desplazados. Se desconocen por el momento las causas que pudieron originar este devastador fuego. Las autoridades competentes han abierto una investigación para esclarecer el origen.

Una rápida y contundente respuesta de los bomberos

Un total de cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat se desplazaron hasta el lugar. Los efectivos trabajaron de forma intensa para poder sofocar el virulento incendio. Su principal objetivo consistía en evitar que las llamas se propagaran a zonas cercanas.

| ACN

La cercanía de vegetación seca aumentaba considerablemente el riesgo de una mayor expansión. La labor de los profesionales fue crucial para controlar la situación en poco tiempo. Su pericia y coordinación evitaron que el desastre adquiriese dimensiones mucho mayores.

Los equipos de extinción permanecieron en la zona durante varias horas refrescando el perímetro. Querían asegurarse de que no quedara ningún rescoldo que pudiera reactivar el fuego. La intervención finalizó una vez que el área quedó completamente asegurada y sin peligro. La imagen al amanecer era desoladora, con los restos humeantes de lo que fueron hogares.