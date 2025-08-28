Brutal incendi d'una retroexcavadora: Intervenen 3 dotacions de bombers

Una densa columna de fum negre s'elevava cap al cel, trencant la tranquil·litat d'una plàcida jornada de feina. L'origen del foc no era un simple matollar, sinó una imponent màquina de treball que havia sucumbit a les flames.
La situació demanava una resposta immediata i contundent per part dels serveis d'emergència per evitar una catàstrofe. La intensa calor del vehicle en flames representava un perill significatiu per a tot el que es trobava al seu voltant.
El succés va tenir lloc durant el matí d'aquest dijous, 28 d'agost, al terme municipal de Torres de Segre, a Lleida. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 12:29 hores a través del telèfon d'emergències 112.
L'incident se situava concretament a l'exterior d'una granja situada a la coneguda partida de Vilanova. Una retroexcavadora havia començat a cremar per causes que de moment es desconeixen i que hauran de ser investigades.
Un avís al migdia mobilitza els equips d'emergència
La rapidesa en la comunicació de l'incident va ser un factor crucial per a la gestió efectiva d'aquesta perillosa emergència. Immediatament després de rebre l'alerta, es va activar el protocol corresponent per a aquest tipus de situacions. Es van desplaçar fins al lloc indicat un total de tres dotacions dels bombers amb tot l'equipament necessari.
El desplegament de mitjans demostra la seriositat amb què es va abordar l'incendi des del primer moment. La principal por dels professionals era que les flames poguessin propagar-se a les instal·lacions de la granja propera. La vegetació circumdant també suposava un risc afegit en cas que el foc es descontrolés.
L'extinció del foc a la partida de Vilanova
A la seva arribada al lloc dels fets, els efectius es van trobar la maquinària pesant pràcticament envoltada de flames. El vehicle generava una gran quantitat de fum visible des de diversos punts de la zona rural.
Els equips d'extinció, equipats amb vestits d'intervenció i equips de respiració autònoma, van sufocar el foc. Per a aquesta tasca van utilitzar escuma, un agent extintor molt eficaç en sinistres amb presència de combustibles líquids.
L'actuació professional i coordinada va aconseguir contenir l'incendi exclusivament a la retroexcavadora, evitant danys majors. Afortunadament, les autoritats van confirmar que no s'havia de lamentar cap ferit com a resultat de l'incident.
Aquest tipus de successos posa de manifest els riscos associats a l'ús de la maquinària agrícola i de construcció. Aquests potents vehicles operen amb sistemes mecànics i elèctrics complexos, a més d'utilitzar materials inflamables. Elements com el combustible o els olis hidràulics poden desencadenar un incendi amb gran rapidesa i virulència.
Un simple error mecànic pot ser el detonant d'una situació d'alt risc en qüestió de pocs minuts. Per aquest motiu, el manteniment preventiu i les revisions periòdiques són fonamentals per garantir la seguretat laboral. L'eficaç actuació dels Bombers a Torres de Segre va evitar que un gran ensurt es convertís en una tragèdia.