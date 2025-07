Incendi brutal en una nau, afecta la vegetació: Treballen 13 dotacions de Bombers

A primera hora del matí, l'ambient en una localitat de l'interior de Catalunya ha canviat radicalment. Un fum negre espès s'ha alçat a l'horitzó, visible des de quilòmetres a la rodona i generant alarma entre els veïns. Les imatges, difoses a les xarxes socials per equips d'emergències i testimonis presencials, mostren una densa columna de fum que ha cobert el cel, obligant molts a preguntar-se què estava passant darrere d'aquella paret de cendra i foc.

La jornada d'aquest dilluns ha estat marcada des de ben d'hora per un greu succés: a les 7.05 del matí, els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'un incendi en una nau industrial situada a Castellcir, una població del Moianès coneguda pel seu entorn forestal i la seva relativa tranquil·litat. En qüestió de minuts, fins a 13 dotacions de bombers s'han desplaçat fins a la zona, conscients de la magnitud del perill no només per a la instal·lació afectada, sinó també pels boscos que l'envolten.

Segons han confirmat els equips d'emergència, el foc ha devorat completament la nau, que compta amb planta baixa i dos pisos superiors. Les primeres informacions han confirmat que els treballadors han pogut evacuar a temps i, fins ara, no s'han registrat ferits. Tanmateix, la situació ha estat lluny d'estar sota control durant les primeres hores, ja que la intensitat de les flames ha provocat el col·lapse de la coberta de l'edifici i ha generat un important risc de propagació cap a la massa forestal de l'entorn.

| ACN

Imatges impactants i risc per a la zona forestal

Les fotografies i vídeos publicats tant pels Bombers com per usuaris de xarxes socials evidencien la gravetat de l'incident. El fum, d'un color negre intens, era visible des de diversos quilòmetres, cosa que ha multiplicat les trucades d'avís i la inquietud entre els habitants de la comarca. Un dels vídeos més compartits mostra el moment en què les flames s'obren pas per la teulada de la nau mentre el fum ho cobreix tot, obligant els equips d'extinció a treballar des de l'exterior per evitar que el foc avanci cap a la vegetació.

Els Bombers han explicat que la nau, totalment envoltada de bosc, ha cremat per complet i la seva teulada s'ha ensorrat com a conseqüència de l'incendi. La prioritat en tot moment ha estat evitar la propagació de les flames a l'entorn forestal, una tasca especialment delicada en aquesta època de l'any, en què la sequera i les altes temperatures augmenten el risc d'incendis descontrolats.

Aquests són els primers detalls d'aquest brutal incendi, que s'ha produït fa tot just uns minuts. El foc segueix actiu i els Bombers treballen a destall per aturar-lo com més aviat millor i evitar que es continuï propagant. Veurem com evoluciona la situació.