Aparatoso incendio en una empresa de reciclaje

Las alarmas saltaron con fuerza durante las primeras horas de la tarde, movilizando a los servicios de emergencia. Una densa columna de humo negro se elevó hacia el cielo, un indicio inequívoco de un incidente de considerable magnitud.

El suceso interrumpió la calma de una jornada laboral ordinaria, generando una notable preocupación en las inmediaciones. Los equipos de extinción se desplazaron con la máxima celeridad hacia el origen del fuego para evaluar la situación. El objetivo prioritario era controlar un escenario que amenazaba con descontrolarse por momentos debido a la naturaleza del material combustible.

El origen de las llamas tuvo lugar en el patio de una empresa dedicada a la recuperación y reciclaje de materiales. Concretamente, el fuego se desató en una gran pila de cartón compactado, uno de los elementos más inflamables que se pueden encontrar en este tipo de instalaciones.

El aviso a los servicios de emergencia se registró a las 13:42 horas del miércoles 3 de septiembre. El complejo industrial afectado se encuentra ubicado en el término municipal de Sarrià de Ter, en la provincia de Girona, un punto neurálgico para la gestión de residuos.

Una intervención clave para evitar la propagación

La rápida y coordinada actuación de los Bombers de la Generalitat fue fundamental para evitar que el incidente adquiriese dimensiones mayores. Al llegar al lugar, las dotaciones se encontraron con un fuego completamente desarrollado que consumía el cartón con gran virulencia. La estrategia de los bomberos se centró en un doble objetivo desde el primer momento.

Primero, atacar directamente el foco principal para reducir su intensidad y poder controlarlo. Segundo, y no menos importante, proteger las pilas de material adyacentes para impedir la propagación del incendio.

Para lograrlo, los efectivos tuvieron que realizar una ardua tarea de remoción y enfriamiento. Utilizando lanzas de agua a presión, los bomberos no solo apagaban las llamas visibles en la superficie. También tuvieron que deshacer la pila de cartón para sofocar los rescoldos ocultos en su interior.

Este proceso, conocido técnicamente como "reducir la carga", es crucial en incendios de materiales apilados. Permite extinguir el fuego por completo y minimizar el riesgo de que se reavive horas después. Gracias a esta eficaz maniobra, se consiguió contener el avance de las llamas.

El riesgo latente en los centros de reciclaje

Los incendios en plantas de recuperación y reciclaje representan un desafío constante para los servicios de extinción en todo el mundo. Estas instalaciones acumulan enormes cantidades de materiales con un alto poder calorífico, como papel, cartón, plásticos y maderas. La propia naturaleza de estos residuos, a menudo secos y prensados, crea las condiciones ideales para una rápida combustión. Cualquier chispa procedente de la maquinaria de procesamiento puede ser el detonante de un desastre.

Además, el calor generado por la descomposición biológica de ciertos materiales puede provocar una ignición espontánea. Este fenómeno incrementa todavía más el riesgo inherente a la actividad diaria de estas empresas. Por este motivo, los protocolos de prevención y seguridad son extremadamente estrictos en el sector del reciclaje.

Contar con sistemas de detección temprana, extintores y una correcta sectorización de los materiales es vital. Este suceso en Sarrià de Ter pone de manifiesto la importancia de la vigilancia constante y la preparación.

El incidente se saldó finalmente sin tener que lamentar daños personales, que es la noticia más importante. La profesionalidad de los equipos de emergencia permitió que todo quedara en un susto y en pérdidas materiales.