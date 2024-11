Impactant testimoniatge d'un home viu a la furgoneta per culpa dels okupes

per Pol Nadal

El problema de l'okupació continua sent un problema molt greu al nostre país. Persones que porten tota la vida treballant per pagar un lloguer o una hipoteca, veuen com uns delinqüents entren a viure a casa seva. El pitjor és que ho fan amb total impunitat. El sistema policial, polític i judicial els protegeix. Els procediments judicials són llargs, tenen assistència jurídica gratuïta i la llei els protegeix.

Els jutjats estan col·lapsats i un procediment judicial que hauria de durar una setmana, dura anys. Primer el jutjat ha d'admetre la demanda i traslladar la part contrària. Aquest haurà de contestar i tindrà un termini de 20 dies hàbils (un mes). Després s'haurà d'admetre la seva contestació, amb la qual haurà guanyat encara més temps.

Si hi ha judici, el jutjat no ho assenyalarà al cap de pocs dies, sinó que ho farà en mesos. Després haurà de dictar la sentència. Més temps. I l'okupa tindrà dret a recórrer aquesta sentència, tot i saber que no té raó. Tant se val, si té l'advocat gratis. Resol la segona instància. Les actuacions han de tornar al primer jutjat. Després ve l'execució de la sentència. Més temps.

És en aquest moment quan el pobre okupa presenta escrits al·legant-ne la vulnerabilitat. Els jutjats, moltes vegades, aprovaran la sol·licitud de pròrroga. I més temps.

| ACN

Jordi Borràs Albesa, número 4 d'Aliança Catalana a Tarragona, s'ha fet ressò d'un exemple amb noms i cognoms. Ha publicat un vídeo a xarxes en què denuncia el cas d'una família que ha de viure en una furgoneta, en un garatge.

El seu nou habitatge es troba a La Floresta, a Tarragona. Tenen la casa okupada i expliquen com s'organitzen per sobreviure. El rebost, el bany, el llit...

Reaccions a xarxes socials

Els usuaris de la xarxa social X (antiga Twitter) bullen amb aquesta situació. Lamenten que aquesta família treballadora, que ha treballat tota la vida per pagar el seu habitatge, hagi de viure en aquesta situació. Demanen mesures immediates per acabar amb l'okupació i que aquests delinqüents puguin fer-se fora poques hores després d'entrar a l'habitatge. Han d'acreditar que tenen un títol per estar-hi.

Proposta jutjat especialitzat

Molts sectors de la societat aposten per un jutjat especialitzat en casos d'okupacions. Seria un jutjat que no assumís més temes a part d'aquests. Consideren que la justícia aniria més ràpida i que s'evitaria el col·lapse judicial.