Confirmat: La cerca del pescador desaparegut acaba de la pitjor manera possible

El mar és un lloc meravellós ple de coses extraordinàries i que molts fantasiegen amb poder aventurar-se endinsant-se ja sigui des de la superfície o submergint-s'hi, però, és, alhora, una zona realment perillosa, ja que són molts els riscos als quals s'enfronten els que coquetegen amb ell. I any rere any ocorren accidents fatals.

Un exemple és el que ha passat amb un pescador d'Arenys de Mar. Aquest home, de 78 anys, va desaparèixer dijous passat després de caure de la seva embarcació al mar i des d'aleshores unitats especialitzades de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim havien desplegat un dispositiu de investigació. I aquest dilluns a la nit es van confirmar els pitjors presagis: va ser localitzat aquest dilluns al capvespre a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), segons ha informat la Guàrdia Civil.

El cos policial va tenir coneixement aquest dilluns al capvespre de la troballa d'un cadàver a la platja de San Pol. L'aixecament del cos es va fer a les 20.30 hores i hores més tard es va poder confirmar que es tractava del pescador desaparegut dijous. Anna Punsí ha informat que encara es desconeix amb certesa si la causa de la seva mort és la pròpia caiguda al mar o si havia patit prèviament un problema de salut. "Avui li faran l'autòpsia", ha concretat.

Els perills constants dels pescadors

La pesca és una de les activitats més antigues i essencials per a la humanitat, però també una de les més arriscades Cada dia, milers de pescadors s'endinsen al mar amb les seves embarcacions, enfrontant-se a una infinitat de perills que posen en risc les seves vides. Des de condicions climàtiques adverses fins a fallades mecàniques, la seva jornada laboral està lluny de ser tranquil·la i segura.

Més enllà del clima, un altre perill important és el desgast i la fatiga física. Els pescadors treballen llargues jornades, moltes vegades en condicions dures, amb fred, humitat i onatge constant. pot provocar accidents a bord, com ara caigudes, talls amb equips de pesca o atrapaments en maquinària.

A més, la fauna marina representa un altre risc. En certes regions, els pescadors han de bregar amb espècies perilloses, com ara taurons o meduses verinoses.

Tot i aquests perills, els pescadors continuen realitzant la seva tasca, conscients dels riscos però impulsats per la necessitat de subsistir i la importància del seu treball per al proveïment alimentari global. Les noves tecnologies, com els sistemes de navegació GPS, les alertes meteorològiques. i els equips de seguretat a bord han ajudat a reduir alguns d'aquests riscos, però la pesca continua sent una de les professions més perilloses del món.

És vital que els pescadors rebin formació adequada en seguretat marítima i que les embarcacions compleixin amb estrictes estàndards de manteniment.