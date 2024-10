Las imágenes del caos en Castellón: Los políticos fallan otra vez

Las impactantes imágenes compartidas por Vicent Granel en redes sociales muestran la dramática situación en Castellón, afectada severamente por el temporal de la DANA. En el video, se puede ver una calle completamente anegada, con contenedores flotando por la fuerza del agua, una situación que ilustra la gravedad del fenómeno meteorológico que ha dejado la ciudad sumida en el caos. Sin embargo, la reacción ciudadana no se centra solo en los daños físicos, sino en la aparente falta de previsión por parte de las autoridades.

Granel denuncia la ausencia de medidas preventivas por parte del gobierno local, que no suspendió las clases ni emitió alertas a la población, permitiendo que los ciudadanos salieran a trabajar y llevaran a sus hijos a la escuela en medio de un temporal extremo. Este contexto ha generado una oleada de críticas en redes sociales, donde muchos reclaman la falta de responsabilidad y gobernanza ante una situación tan peligrosa. Sobre todo, teniendo el precedente de lo que ha ocurrido en Valencia y en Albacete, donde se han contado ya 95 fallecidos.

Para más inri, cancelaron las clases a media mañana, a las 11 horas, volviendo a poner en peligro a las familias, que han tenido que ir a por los más pequeños a las escuelas. Algo similar ha ocurrido con las universidades, como denuncia otra usuaria. "Que haya tenido que ir 1 hora en autobús para ir a clase porque no me las han suspendido y tener que pasar por aquí, (Avenida Valencia en Castellón) y que una vez estando aquí me cancelen las clases de la UJI en último momento me parece increíble", decía.

Las críticas tampoco cesan

Las redes sociales, como en casos similares, han servido de plataforma para que la ciudadanía exprese su frustración. Los comentarios en el tuit de Granel y en otros similares reflejan una preocupación generalizada por la gestión de la emergencia y una petición clara de que se implementen protocolos de prevención más estrictos en situaciones futuras. Muchos usuarios han mencionado que las imágenes de contenedores arrastrados por el agua y calles convertidas en ríos no deberían ser habituales si existieran respuestas más rápidas y eficaces.

A pesar de la crítica situación, el gobierno local ha guardado silencio, lo que ha amplificado aún más la percepción de abandono entre los habitantes de Castellón. Esta falta de comunicación por parte de las autoridades ha sido interpretada como una falta de empatía y una desconexión con la realidad que enfrentan los ciudadanos. Las críticas, evidentemente, también han abundado estos días en el gobierno de la Comunitat Valenciana.

Ante la intensidad de la DANA y la posibilidad de que se repitan fenómenos similares, la sociedad exige medidas preventivas que no solo incluyan el aviso a la población, sino la suspensión de actividades en los casos necesarios para preservar la seguridad de todos. La experiencia de Castellón en esta jornada es una lección sobre la importancia de la preparación y la comunicación efectiva en tiempos de crisis climática. La falta de estas acciones no solo expone a la población a riesgos innecesarios, sino que genera un profundo descontento social que podría tener repercusiones en la confianza en sus líderes locales.