Se'n munta una de grossa per culpa d'un camió a l'AP-7: Quilòmetres de retencions

L'AP-7 és una de les artèries principals de Catalunya. Connecta nombrosos municipis i permet el trànsit entre el nord i el sud del país. Aquesta via, que registra un gran volum de trànsit diàriament, és clau per al transport de mercaderies i per als desplaçaments entre comunitats.

No obstant això, també és coneguda pels seus freqüents episodis de retencions, especialment en èpoques de vacances o quan ocorren incidents inesperats.

Tot i ser una autopista de gran capacitat, l'AP-7 ha enfrontat problemes relacionats amb el manteniment i l'alta densitat de trànsit. Des de fa anys, les queixes pels embussos són molt habituals, i qualsevol incidència pot agreujar la situació, provocant cues que afecten tant els vehicles lleugers com els transports pesants.

Un camió avariat paralitza part de l'AP-7

Aquest matí, un camió de grans dimensions ha quedat avariat a l'AP-7, a l'alçada d'Avinyonet del Penedès. El vehicle ha ocupat el voral i part del carril dret de l'autopista en sentit sud cap a Tarragona. Aquest incident, segons el Servei Català de Trànsit, ha generat importants retencions, que ja arriben als dos quilòmetres des de La Granada.

| ACN

L'accident s'ha registrat poc abans del migdia i ha obligat a desviar part del trànsit cap als carrils restants. Equips d'assistència han arribat al lloc per retirar el camió i alliberar la via com més aviat millor. Tot i això, la densitat del trànsit en aquesta franja horària ha complicat les tasques de neteja i remoció del vehicle afectat.

Els conductors atrapats a les retencions han expressat la seva frustració en xarxes socials. Alguns han compartit imatges i vídeos de les llargues files de vehicles que amb prou feines avancen. Les queixes s'han dirigit també cap a la gestió dels desviaments i la manca d'informació en temps real.

Conseqüències d'un camió avariat a una autopista

La presència d'un camió avariat en una autopista com l'AP-7 pot causar nombrosos problemes. En primer lloc, redueix dràsticament la capacitat de la via, especialment si afecta diversos carrils. Això provoca cues que s'estenen ràpidament, afectant centenars de vehicles.

A més, els camions de grans dimensions solen transportar mercaderies pesades, cosa que en dificulta la retirada ràpida en cas d'avaria. Això no només genera un impacte immediat en la circulació, sinó que també pot ocasionar danys a la infraestructura de la carretera, com l'asfalt.

Finalment, el risc d'accidents augmenta quan els vehicles han de frenar bruscament o canviar de carril per evitar la zona afectada. En aquest tipus de situacions, la paciència i la prudència són clau per minimitzar-ne les conseqüències.

Ara com ara, les autoritats treballen per resoldre la situació i tornar la normalitat al trànsit. Es recomana als conductors que evitin aquesta zona si és possible i que segueixin les indicacions dels serveis de trànsit per garantir un desplaçament segur.