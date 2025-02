6 dotacions de bombers intervenen en un espectacular incendi en una masia

Un incendi de gran magnitud es va desfermar en un habitatge rural situat a Covet, al municipi d'Isona i Conca Dellà, cosa que va mobilitzar sis dotacions de bombers per sufocar les flames. El sinistre, que es va iniciar a la tarda del 18 de febrer, va afectar greument l'estructura de l'edifici, provocant el col·lapse de diverses parts del forjat. Afortunadament, no es van registrar ferits.

Els bombers van rebre l'avís del foc a les 15:39 hores i, en arribar al lloc, van trobar l'habitatge envoltat en flames. L'edificació, una masia de pedra de tres nivells, va patir importants danys a la planta baixa i al primer pis, cosa que va obligar els equips d'emergència a actuar amb precaució a causa del perill d'ensorrament.

Les tasques d'extinció es van dur a terme principalment des de l'exterior, ja que el col·lapse de diverses parts de l'estructura feia inviable l'accés segur a l'interior. Amb l'ajuda de mànegues d'alta pressió i una autoescala, els bombers van aconseguir contenir les flames i evitar que es propaguessin a edificacions properes.

Perill d'ensorrament i operació coordinada

El foc va afectar seriosament l'estabilitat de l'immoble, cosa que va obligar els efectius a treballar des de l'exterior per minimitzar riscos. Les flames i la calor extrema van provocar la caiguda d'elements del forjat en diversos punts de l'habitatge, cosa que va complicar la intervenció.

Malgrat la intensitat de l'incendi, no hi va haver persones afectades, i els bombers van poder extingir el foc després de diverses hores de treball. L'operació va comptar amb la participació de sis dotacions del cos de bombers de la Generalitat, que van desplegar recursos per evitar una major propagació del foc.

Investigació sobre l'origen del foc

Les autoritats han iniciat una investigació per determinar les causes de l'incendi. Encara que de moment no s'han revelat hipòtesis concretes, no es descarta que el foc hagi estat provocat per un curtcircuit o una xemeneia en mal estat, factors comuns en aquest tipus de construccions rurals.

L'incendi ha deixat en ruïnes un habitatge històric de la zona, cosa que ha generat preocupació entre els veïns i les autoritats locals. Afortunadament, la ràpida actuació dels bombers va evitar que la tragèdia fos més gran.