Greu ensurt en incendiar-se una xemeneia: Intervenen 5 dotacions de bombers

Un incendi aparentment menor va mobilitzar ràpidament cinc dotacions de bombers el matí d'aquest dissabte, alertant els veïns d'una tranquil·la localitat catalana. El que al principi semblava ser només fum procedent d'una xemeneia, va acabar estenent-se perillosament cap a altres parts de l'immoble, generant gran preocupació entre els residents.

Un incendi que va començar de forma discreta

L'alerta va arribar a les autoritats aquest dissabte, 15 de març, poc després de les 9 del matí. Diversos veïns, en observar una espessa fumera, van decidir contactar amb els serveis d'emergències per informar sobre un foc que s'havia originat en una xemeneia domèstica. Segons fonts oficials, l'incendi no va trigar a propagar-se més enllà del seu origen, afectant parcialment la coberta de l'edifici.

Al lloc de l'incident, ubicat al poble de Sanavastre (Cerdanya), es van desplaçar immediatament cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van iniciar ràpidament les tasques d'extinció per impedir que les flames continuessin estenent-se. Els bombers van actuar amb notable rapidesa i precisió, controlant la situació i evitant que l'incident acabés en conseqüències més greus.

Operatiu complex a Sanavastre (Das)

Un cop al lloc, els efectius van comprovar que la situació era més complicada del que inicialment es preveia. Les flames havien assolit part de la teulada, amenaçant amb comprometre l'estructura general de l'edifici. Les dotacions es van desplegar estratègicament, utilitzant una autoescala per accedir a les zones altes de l'immoble i verificar l'abast exacte de l'incendi.

Després de controlar i extingir les flames, els bombers van procedir a revisar minuciosament tota l'estructura per assegurar-se que no quedessin punts calents que poguessin revifar el foc. Una mesura habitual, però imprescindible, per garantir la seguretat dels veïns i evitar possibles rebrots.

Preocupació i alleujament entre els veïns

Els residents de Sanavastre, una petita població situada al municipi de Das de la comarca catalana de la Cerdanya, van viure moments de gran tensió durant el matí. Molts d'ells van sortir de casa seva alertats pel so de les sirenes i la presència de fum, i van romandre al carrer observant amb preocupació el desenvolupament dels esdeveniments.

Encara que finalment no hi va haver de lamentar víctimes ni danys personals, alguns veïns van mostrar inquietud davant la possibilitat que l'incident s'hagués pogut agreujar, especialment per tractar-se de construccions antigues que solen ser més vulnerables al foc.

Importància de revisar i mantenir les xemeneies

Aquest tipus d'incendis, aparentment inofensius en la seva fase inicial, posa de manifest la importància de mantenir una correcta neteja i manteniment de les xemeneies domèstiques. Segons els experts, moltes vegades aquests incidents s'originen per acumulació de sutge o per desperfectes en els conductes, per la qual cosa recomanen revisar-les periòdicament per prevenir possibles desgràcies.

Des dels serveis d'emergències reiteren que, especialment en els mesos més freds, és essencial prendre mesures preventives que ajudin a evitar incendis en xemeneies o sistemes de calefacció similars, garantint així la seguretat en llars i comunitats.