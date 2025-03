Caos a la Ronda Litoral per un accident avui dissabte al matí

El trànsit en una de les artèries més importants de Barcelona ha viscut moments d'autèntic caos aquest dissabte al matí. Un accident de trànsit ha provocat importants problemes de circulació, complicant notablement la mobilitat a la ciutat i generant nombroses retencions.

Accident i tancament de la via

Els fets han tingut lloc a la Ronda Litoral, concretament a la zona pròxima a la Zona Franca, en direcció Trinitat. Segons fonts oficials de Trànsit, la via ha quedat completament tallada a causa d'un accident, cosa que ha obligat a prendre mesures immediates per intentar normalitzar la situació.

Com a mesura provisional, s'han activat desviaments per la sortida 13, des d'on els vehicles afectats han pogut reincorporar-se posteriorment a la via principal. No obstant això, les complicacions derivades d'aquesta interrupció han generat importants congestions en una via que habitualment registra un intens trànsit els caps de setmana.

| ACN, Google Maps, XCatalunya

La incidència s'ha produït al voltant de les 10:30 del matí, moment en què s'han començat a rebre les primeres alertes sobre l'accident. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat efectius d'emergències i policia local per gestionar la situació i facilitar l'auxili a possibles afectats.

Conseqüències immediates i afectació al trànsit

L'accident ha generat un efecte dòmino a les vies properes, provocant llargues cues en ambdós sentits de circulació i dificultant el trànsit en punts neuràlgics de la ciutat. A més, molts conductors han reportat la seva frustració a les xarxes socials, destacant que els embussos s'han prolongat durant més d'una hora.

El servei d'emergències ha treballat amb rapidesa i eficàcia, aconseguint desallotjar parcialment la zona cap al migdia. Tot i així, les autoritats de trànsit han recomanat durant diverses hores als conductors evitar la Ronda Litoral i buscar rutes alternatives per no complicar més la circulació.

Aquest no és el primer incident que es registra en aquesta transitada via durant les últimes setmanes. La Ronda Litoral és especialment vulnerable a accidents, a causa de l'alt volum de trànsit diari i a les característiques del traçat urbà.

Diversos accidents anteriors han posat de relleu la necessitat d'implementar noves mesures de seguretat viària i una millora en la gestió del trànsit per minimitzar aquest tipus de successos.

| SEM

La mobilitat a Barcelona, una tasca pendent

L'incident d'aquest dissabte obre novament el debat sobre la necessitat urgent de reformar la mobilitat a Barcelona. Els repetits accidents i embussos recurrents a les rondes plantegen la qüestió de si les actuals mesures i protocols són suficients per garantir un trànsit fluid i segur.

En aquest sentit, resulta fonamental que les autoritats locals impulsin un pla integral de mobilitat urbana que contempli tant la prevenció d'accidents com la capacitat de reacció davant situacions d'emergència. Només d'aquesta manera serà possible reduir l'impacte negatiu d'incidents com el que ha ocorregut avui i millorar la qualitat de vida dels ciutadans i visitants que transiten diàriament per la ciutat.