Incendi brutal en una botiga de patinets elèctrics

per Mireia Puig

La matinada d'aquest dissabte ha estat marcada per un incendi que ha sobresaltat nombrosos veïns, despertats abruptament per l'estrèpit d'una explosió. La ràpida expansió de les flames ha generat moments d'angoixa, mentre els equips d'emergència s'afanyaven per evitar mals majors. Un local especialitzat en vehicles elèctrics lleugers ha estat l'epicentre del sinistre, amb un resultat desastrós i quantioses pèrdues materials.

Tot va començar poc abans de les 5:30 hores, quan un fort estrèpit va alertar veïns i vianants. L'incendi es va originar en una coneguda botiga especialitzada en patinets elèctrics de Tarragona, situada als baixos d'un edifici residencial.

Segons els primers testimonis recollits pels Mossos d'Esquadra, una forta explosió va precedir les flames, cosa que apunta inicialment a un error en una de les bateries de liti emmagatzemades al local. Aquests dispositius són coneguts per la seva volatilitat quan pateixen algun desperfecte o s'escalfen massa.

Ràpidament es van mobilitzar fins al lloc diverses dotacions de Bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís del succés poc abans de dos quarts de sis del matí. En arribar al lloc de l'incident, els efectius van comprovar que el foc es propagava amb rapidesa a causa de la naturalesa altament inflamable de les bateries de liti presents a l'establiment.

Veïns evacuats i confinats

L'actuació dels serveis d'emergència va ser clau per controlar la situació en poc més de mitja hora. La intervenció va permetre evitar danys majors a la resta de l'edifici, encara que no va poder impedir que el local comercial quedés pràcticament destruït per complet. Fonts oficials van informar que més de mig centenar de patinets elèctrics van cremar completament, generant pèrdues econòmiques que podrien superar fàcilment els 50.000 euros.

La gravetat de l'incendi va obligar a evacuar preventivament quatre veïns, que van ser atesos pels serveis mèdics al mateix carrer, encara que cap no va patir danys personals. La majoria dels residents de l'immoble, de sis plantes, van romandre confinats als seus domicilis seguint les indicacions dels Bombers per evitar riscos derivats del fum intens generat.

La perillositat de les bateries de liti, en el punt de mira

Aquest incident torna a posar de manifest els riscos associats a l'emmagatzematge i càrrega de patinets elèctrics, dispositius cada cop més populars a les ciutats per la seva comoditat i eficàcia. La causa més habitual d'aquests incendis sol ser un sobreescalfament de les bateries, especialment en les hores de recàrrega durant la nit. L'acumulació de dispositius elèctrics en espais reduïts i sense suficient ventilació incrementa considerablement el risc que aquests aparells puguin explotar o incendiar-se, com podria haver ocorregut en aquest cas concret.

Les pèrdues econòmiques a la botiga de Tarragona encara estan sent quantificades, però s'estimen inicialment en milers d'euros. Segons fonts municipals, s'obrirà una investigació per determinar amb exactitud les causes del sinistre i avaluar possibles responsabilitats o negligències en l'emmagatzematge d'aquests productes.