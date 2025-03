Greu ensurt per un incendi en una xemeneia: Intervenen 6 dotacions de bombers

per Mireia Puig

Un aparatós incendi en una xemeneia ha provocat moments de tensió en una localitat catalana. Les flames van obligar a mobilitzar fins a sis dotacions de bombers per controlar l'emergència que es va produir durant la tarda-nit d'ahir. Afortunadament, no hi va haver danys personals, tot i que l'incident va generar gran expectació entre els veïns.

Un avís a temps evita danys majors

El foc es va declarar al voltant de les 18:30 hores a Premià de Mar, quan els serveis d'emergències van rebre diverses trucades d'alerta al telèfon d'emergències 112, segons han informat fonts oficials del cos de bombers. Els residents a l'habitatge van ser els qui es van adonar ràpidament que alguna cosa no anava bé en notar una olor forta i l'aparició sobtada de fum a l'interior de la casa.

La ràpida intervenció dels bombers va ser decisiva per impedir que l'incendi s'estengués cap a altres parts de l'immoble. Es van activar sis vehicles del cos d'emergències, incloent-hi una dotació especialitzada amb escala telescòpica per accedir a la teulada i extingir completament les flames. Segons el comunicat oficial difós pels bombers, l'incendi va afectar principalment el conducte de la xemeneia de l'habitatge.

| ACN

Moments de tensió entre veïns i curiosos

La presència de nombroses dotacions de bombers al lloc va atreure l'atenció dels veïns i d'altres curiosos, que es van acostar ràpidament a comprovar el que havia passat. Durant les tasques d'extinció, la zona va romandre acordonada pels serveis de seguretat i emergències, permetent així que els efectius treballessin amb comoditat i evitessin qualsevol risc addicional per a les persones presents.

Alguns residents de la zona van expressar la seva preocupació davant aquest tipus d'incidents, destacant la importància del manteniment preventiu de les xemeneies, especialment durant els mesos més freds. Aquest incident serveix com a recordatori als propietaris d'habitatges amb xemeneies o sistemes similars sobre la importància de les revisions periòdiques i la neteja adequada dels conductes, amb la finalitat d'evitar accidents potencialment greus.

Xemeneies: prevenció com a clau per a la seguretat

Els incendis originats a les xemeneies solen produir-se per l'acumulació de sutge, residus combustibles que, en incendiar-se, poden provocar ràpidament situacions difícils de controlar. Per això, els experts recomanen una neteja periòdica del conducte, així com la revisió professional almenys una vegada a l'any abans de la temporada d'hivern, quan aquests aparells comencen a utilitzar-se amb més freqüència.

| @bomberscat

Les autoritats també aconsellen instal·lar detectors de fum i comptar amb sistemes de prevenció que permetin actuar amb rapidesa davant qualsevol conat d'incendi. D'aquesta manera, situacions com la que va ocórrer ahir poden prevenir-se o, en el pitjor dels casos, minimitzar considerablement els danys.

Un final sense víctimes, però amb advertència clara

Afortunadament, en aquesta ocasió, la ràpida actuació dels bombers va permetre controlar la situació sense conseqüències majors que lamentar. No va caldre desallotjar cap persona ferida, i els danys materials van ser limitats gràcies a la immediata resposta dels serveis d'emergència.

No obstant això, aquest tipus de successos serveix com un recordatori contundent sobre els riscos domèstics que moltes vegades passen desapercebuts fins que ocorre una emergència real. L'incident posa en relleu la importància de la prevenció i la correcta actuació en situacions d'emergència, aspectes clau per garantir la seguretat i tranquil·litat de les llars i els seus habitants.