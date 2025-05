Gran ensurt durant el temporal de pluges: Dues persones arrossegades per l'aigua

per Joan Grimal

El fort temporal de pluges que ha assotat Catalunya en les últimes hores ha deixat imatges impactants i ha obligat a desplegar nombrosos efectius d'emergència en diverses comarques. Entre els incidents més destacats figura el rescat de dues persones a Vilassar de Mar (Maresme). Que van viure moments de gran perill quan el seu vehicle va ser arrossegat per la corrent en plena avinguda de la riera del municipi.

Un episodi de pluges torrencials

Les pluges van començar a intensificar-se durant la tarda de dilluns i ràpidament van evolucionar fins a convertir-se en un temporal que va afectar principalment les comarques centrals i gironines. Protecció Civil va activar el pla INUNCAT i va emetre avisos a la població sobre el risc de fortes precipitacions.

Les previsions es van complir i, des de les tres de la tarda fins a les set del matí de dimarts, els Bombers van realitzar 115 serveis relacionats amb el temporal. La majoria dels avisos es referien a acumulacions d'aigua en baixos d'edificis, carrers inundats i caiguda d'arbres i branques. Així com alguns pals d'electricitat en risc de desplomar-se a causa del vent.

| @bomberscat, XCatalunya

El rescat més crític: atrapats en una furgoneta

Entre tots els incidents registrats, el més greu va tenir lloc a les 18:16 hores a Vilassar de Mar. El telèfon d'emergències va rebre una trucada alertant que una furgoneta havia quedat atrapada i estava sent arrossegada per l'aigua a la riera del municipi. Que havia crescut de forma sobtada per les intenses pluges.

Els Bombers van mobilitzar diverses dotacions fins al lloc. Allà van trobar la furgoneta parcialment submergida i amb dos ocupants al seu interior.

Gràcies a una actuació ràpida, els equips de rescat van aconseguir ajudar les dues persones a sortir del vehicle i traslladar-les a un lloc segur. Cap de les persones rescatades va patir lesions i van poder tornar sanes i estàlvies després de rebre assistència.

| ACN, @bomberscat, XCatalunya

Múltiples intervencions durant tota la nit

Al llarg de la nit i fins ben entrada el matí de dimarts, els serveis d'emergència van continuar treballant per respondre als nombrosos incidents ocasionats pel fort temporal. Les principals tasques van consistir a retirar arbres caiguts que bloquejaven carrers i carreteres, treure aigua de soterranis i baixos inundats.

Entre les set i les deu del matí, es van registrar altres fins a 10 serveis addicionals, elevant el total a 125 intervencions relacionades amb l'episodi de pluges. Afortunadament, segons va informar Protecció Civil, no es van reportar ferits greus ni situacions de risc vital més enllà del rescat a Vilassar.

Al migdia de dimarts, Protecció Civil mantenia la vigilància sobre l'episodi meteorològic, ja que s'esperaven noves precipitacions intenses en algunes zones durant la tarda. Les autoritats van insistir a demanar a la població precaució, especialment en àrees properes a rieres o zones inundables.

El més important: un final sense víctimes

Encara que les imatges del vehicle arrossegat per l'aigua a Vilassar de Mar i la xifra de 125 actuacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya reflecteixen la gravetat del temporal. El més important és que, gràcies a la ràpida intervenció dels serveis d'emergència, no s'han produït víctimes personals en cap dels incidents registrats.