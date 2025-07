Gir de 180 graus en la investigació del club nocturn de Bellpuig

El que durant vint-i-quatre hores es perfilava com un possible i fosc crim amb tints macabres ha fet un gir de 180 graus. La investigació dels Mossos d'Esquadra sobre el tràgic succés del club nocturn Estrellas de Bellpuig (Urgell) ha desmuntat la hipòtesi d'un doble homicidi i suïcidi.

Les investigacions apunten ara a una devastadora cadena de desgràcies: un incendi d'origen accidental que no només va costar la vida de dues dones a l'interior del local, sinó que va provocar una tercera mort en una fugida desesperada que va acabar a les vies del tren.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Ponent ha treballat sense descans des del matí de dissabte per encaixar les peces d'un trencaclosques que semblava dissenyat per un guionista de cinema negre. Tanmateix, les evidències recollides apunten ara en una direcció completament oposada. L'origen del foc que va devorar el prostíbul no va ser intencionat. Les primeres gestions de la investigació assenyalen com a causa més probable una avaria elèctrica, un foc accidental originat en un electrodomèstic o un aparell similar que va desencadenar la catàstrofe.

La tràgica fugida que va acabar a les vies del tren

El canvi més significatiu en el relat dels fets concerneix la tercera víctima mortal, l'home que va ser atropellat per un tren de la línia RL4 al mateix municipi. La investigació confirma ara que aquest home no era l'autor de cap crim, sinó una altra víctima més de l'incendi.

Els investigadors sostenen que, davant l'avanç de les flames i la densa fumera, l'home fugia del club en un estat de pànic. En la seva desesperada cursa per posar-se a resguard, va intentar travessar les vies del tren que passen molt a prop del local i va ser atropellat per un comboi.

Efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que es van desplaçar al lloc el van atendre quan encara es trobava amb vida, tot i que en estat crític. Malgrat els esforços dels sanitaris, l'home va acabar morint allà mateix a causa de la gravetat de les ferides. Aquest descobriment no només eleva la xifra total de morts a tres, sinó que transforma completament la naturalesa del succés, passant d'un presumpte acte criminal a una seqüència de terribles fatalitats.

Un balanç més greu: tres morts i sis ferits

Amb la informació actualitzada, el balanç final del succés és encara més greu del que es va comunicar inicialment. En total, tres persones han perdut la vida: les dues dones que van quedar atrapades a l'interior del club Estrellas i que van morir a causa del foc i la inhalació de fum, i l'home que va morir atropellat en el seu intent de fugida.

A més, el SEM va haver d'atendre altres sis persones que es trobaven al local en el moment de l'incendi i que van resultar ferides de diversa consideració, la majoria de caràcter lleu.

Tres dels ferits van ser traslladats al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) de Mollerussa, mentre que els altres tres van ser evacuats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per a una valoració més exhaustiva. Segons les últimes informacions, s'espera que tots ells puguin rebre l'alta mèdica al llarg de dilluns.

La investigació continua per confirmar l'origen accidental

Tot i que la hipòtesi de l'accident elèctric és la que pren més força, els Mossos d'Esquadra mantenen oficialment la investigació oberta a l'espera de les conclusions definitives de la policia científica. Els especialistes continuen analitzant les restes de l'establiment calcinat per determinar amb exactitud el punt d'ignició i la causa fefaent del foc.

Aquest informe serà crucial per tancar el cas i donar una explicació definitiva a la tragèdia que ha commocionat la petita localitat de Bellpuig. El que queda clar, per ara, és que la fortuna es va aliar amb la desgràcia en un matí de dissabte, teixint una xarxa d'accidents que ha deixat tres vides trencades i una comunitat sencera de dol.