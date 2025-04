Forta explosió d'una bombona de butà, intervenen diverses dotacions de bombers

per Mireia Puig

Una forta explosió ha sobresaltat aquesta tarda la tranquil·litat dels veïns d'una població catalana, obligant els serveis d'emergències a mobilitzar-se ràpidament per controlar la situació. Encara que l'esclat es va sentir amb intensitat i va generar preocupació inicial, afortunadament no es van reportar ferits.

L'alarma va saltar al voltant de les quatre de la tarda, quan un estrèpit provocat per l'explosió d'una bombona de butà va alertar els residents de la zona, que immediatament van avisar al telèfon d'emergències 112. En pocs minuts, diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc de l'incident.

Actuació ràpida i eficaç dels bombers

L'explosió va ocórrer concretament al replà d'una escala exterior d'un bloc d'habitatges a La Granada, localitat de la comarca de l'Alt Penedès. Fins a cinc dotacions de bombers van intervenir amb rapidesa per extingir el foc derivat de l'explosió i ventilar adequadament el fum que s'havia colat en un dels habitatges propers.

| @bomberscat

Els efectius, equipats amb vestits ignífugs i equips de respiració, van treballar coordinadament per assegurar la zona, evitar possibles riscos addicionals i confirmar que cap veí hagués resultat afectat. Segons va informar oficialment Bombers de la Generalitat, l'incendi es va controlar en breu espai de temps, limitant els danys materials i garantint que la situació no empitjorés.

Preocupació inicial entre els veïns

Els veïns van relatar que inicialment van viure moments d'incertesa i alarma, a causa del fort soroll de l'explosió i el fum que ràpidament va començar a estendre's per l'edifici. Alguns habitants propers al lloc dels fets van sortir al carrer tement un incendi major o un risc addicional per més bombones de gas properes.

La ràpida resposta dels serveis d'emergència va permetre tranquil·litzar la comunitat, explicant les causes de l'incident i assegurant que ja no existia perill. Tècnics especialitzats investiguen ara què va poder provocar l'explosió de la bombona, un accident relativament comú però potencialment perillós si no s'intervé amb celeritat.

Riscos associats a bombones de gas

Aquest tipus de successos posa novament de manifest la importància de mantenir mesures preventives en la manipulació i emmagatzematge de bombones de butà, especialment en habitatges on solen emmagatzemar-se en terrasses o replans, espais habitualment compartits o de trànsit habitual.

| Govern

Experts en seguretat recomanen revisar periòdicament l'estat de les instal·lacions i les connexions del gas, assegurant-se a més que les bombones estiguin correctament ventilades i allunyades de fonts de calor intens o exposició directa al sol, especialment en mesos calorosos.

Afortunadament, en aquesta ocasió no s'han hagut de lamentar víctimes ni ferits, però aquest incident serveix com a recordatori de la necessitat constant de prevenció i vigilància en el maneig de gasos domèstics, una tasca conjunta entre veïns i autoritats locals per evitar futurs accidents de similars característiques.