Caos a la C-32 per un accident, problemes a l'Àrea Metropolitana

per Mireia Puig

Una vegada més, els conductors de l'Àrea Metropolitana de Barcelona han hagut d'enfrontar-se a seriosos inconvenients a causa d'un accident ocorregut en una de les seves principals artèries. Aquesta situació ha generat importants retencions i ha complicat la mobilitat en una jornada especialment concorreguda, en la qual moltes persones tornaven de la feina o es desplaçaven cap a diferents punts del litoral català.

L'accident i les seves conseqüències immediates

Els fets van tenir lloc a la tarda del dijous 24 d'abril, en un tram especialment transitat de l'autopista C-32, entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat, en direcció cap a Castelldefels. Fonts oficials de Trànsit van confirmar que l'accident va provocar el tancament parcial de la via, deixant inutilitzat un dels carrils durant diverses hores.

Com a conseqüència immediata de l'incident, es van produir llargues cues de vehicles que ràpidament van col·lapsar la zona. Les imatges captades per les càmeres de trànsit van mostrar una important congestió, on la circulació amb prou feines avançava i els vehicles romanien pràcticament aturats durant llargs períodes.

| ACN

Impacte en altres vies de l'àrea metropolitana

Les complicacions no es van limitar únicament al tram on va ocórrer l'accident. Segons informació facilitada pel servei de trànsit, també es van registrar parades intermitents i retencions des de Viladecans fins a Cornellà, però en direcció contrària, cap a Barcelona. Aquesta situació ha generat un efecte dòmino, afectant també carreteres secundàries i vies urbanes adjacents que molts conductors van intentar utilitzar com a alternatives.

Testimonis recollits a les xarxes socials descrivien el trànsit com "un autèntic malson", destacant que situacions similars solen ocórrer freqüentment en aquesta via, especialment en hores punta. Conductors habituals van expressar la seva frustració davant la freqüència amb què ocorren incidents similars en aquest punt crític.

Context d'accidents a la C-32

L'autopista C-32 és coneguda per la seva alta densitat de trànsit, especialment en trams propers a l'àrea metropolitana de Barcelona i en direcció a les platges del sud durant els caps de setmana o períodes vacacionals. Al llarg dels últims anys, aquesta via ha protagonitzat diversos incidents que han generat importants afectacions a la mobilitat i han despertat un intens debat sobre la necessitat d'implementar mesures de seguretat i millores en la infraestructura viària.

L'augment progressiu de vehicles en circulació i la manca d'alternatives eficients per desplaçar-se en transport públic han contribuït al fet que situacions com la viscuda aquest dijous es repeteixin cada vegada amb més freqüència.

Què es pot esperar després d'aquest incident?

Aquest últim accident torna a posar sobre la taula la importància de revisar i millorar les condicions de seguretat de la xarxa viària de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

| ACN

Les autoritats hauran d'avaluar novament si és suficient amb les actuals mesures o si resulta necessari implementar millores més efectives que redueixin la sinistralitat i facilitin la fluïdesa del trànsit.

Per ara, els conductors afectats només poden esperar que les autoritats agilitin la reobertura total de la via i normalitzin la circulació com més aviat millor, encara que s'anticipa que les conseqüències de l'accident continuaran notant-se durant diverses hores més.