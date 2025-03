Fort ensurt per l'incendi d'una pèrgola de jardí

per Mireia Puig

Un incendi inesperat ha provocat moments de tensió aquesta tarda, després que una pèrgola de fusta instal·lada al jardí d'un habitatge particular s'encengués. Encara que afortunadament l'incident no ha deixat ferits, la ràpida intervenció dels serveis d'emergència ha estat clau per evitar danys majors.

Enrenou a primera hora de la tarda

Els fets han ocorregut avui al voltant de les 16:46 hores, quan els propietaris de l'habitatge van alertar immediatament els serveis d'emergències en notar la presència del foc. L'incendi, l'origen del qual encara no ha estat aclarit, va afectar principalment l'estructura de fusta, altament inflamable, complicant l'extinció inicial del foc.

Davant la magnitud de l'incident, els Bombers de Catalunya van desplaçar fins a quatre dotacions, que van actuar amb gran celeritat i eficàcia per controlar i extingir completament el foc. Durant els treballs d'extinció, els efectius van centrar els seus esforços a evitar que les flames s'estenguessin cap a l'habitatge principal i propietats properes, cosa que van aconseguir exitosament en poc temps.

| @bomberscat

Escenari del sinistre

El succés ha tingut lloc a Viladamat, una localitat tranquil·la i residencial, on esdeveniments d'aquesta naturalesa no són freqüents, cosa que ha generat una gran expectació entre els veïns, que ràpidament es van acostar a observar els treballs dels bombers des d'una distància prudencial.

Les imatges compartides pels cossos de seguretat mostren clarament els danys provocats per l'incendi. L'estructura de la pèrgola va quedar pràcticament carbonitzada, i algunes plantes del jardí proper també van resultar danyades per la ràpida propagació del foc. El fum generat per la combustió es podia observar des de diversos punts del municipi.

| @bomberscat

Importància de la prevenció

Incidents com aquest posen de manifest la importància de mantenir certes precaucions en estructures construïdes amb materials inflamables, especialment quan estan exposades a l'exterior i subjectes a les inclemències climàtiques que poden deteriorar o ressecar la fusta, augmentant la seva vulnerabilitat al foc.

Les autoritats han aprofitat per recordar a la població la necessitat d'inspeccionar regularment aquestes instal·lacions i adoptar mesures preventives que redueixin els riscos d'incendis accidentals. Entre les recomanacions hi ha aplicar tractaments ignífugs a les estructures de fusta, evitar acumulacions de material inflamable als voltants, i assegurar-se que els sistemes elèctrics exteriors estiguin correctament instal·lats i en bon estat.