Fort ensurt per l'incendi d'una embaladora

per Mireia Puig

A primera vista, tot semblava seguir el ritme habitual de la temporada agrícola, una jornada més sota el sol en un dels camps que marquen el paisatge del nostre territori. No obstant això, en qüestió de minuts, la tranquil·litat va quedar interrompuda per la ràpida propagació de les flames i la mobilització dels serveis d'emergència, que van actuar amb eficàcia davant un incident que va poder tenir conseqüències molt més grans.

Un incendi inesperat durant les tasques del camp

El succés va ocórrer la tarda del 17 de maig de 2025, poc després de les quatre de la tarda, quan un avís va alertar els serveis d'emergència sobre un incendi en plena feina agrícola. La informació compartida pels Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials confirmava que el foc havia començat en una embaladora agrícola, una d'aquestes màquines essencials per transformar la palla en bales i optimitzar el treball del camp.

Segons el comunicat, el sinistre també va afectar una bala de palla i el rostoll del camp, una combinació especialment perillosa en època seca.

| ACN

Les primeres imatges difoses mostren la intervenció de dues dotacions de bombers treballant sobre un terreny ennegrit, on les marques del foc eren més que evidents. Els efectius van actuar amb rapidesa, prioritzant en tot moment la contenció de les flames per evitar que l'incendi s'estengués pel rostoll, un material altament inflamable i que, en pocs minuts, pot provocar un desastre de majors dimensions si no s'actua amb contundència.

Intervenció ràpida i professional dels serveis d'emergència

L'equip desplaçat fins a la zona va treballar intensament amb l'objectiu d'evitar que el foc es propagués i posés en perill altres camps veïns o fins i tot instal·lacions properes. Els bombers, equipats amb mànegues de gran abast i vehicles específics, van actuar coordinats en tot moment.

La prioritat, segons van explicar des del cos d'emergències, era frenar la propagació de l'incendi, especialment en el rostoll, on el vent i les altes temperatures poden facilitar que el foc avanci de manera incontrolada.

Afortunadament, no s'han reportat danys personals, encara que sí importants pèrdues materials, especialment l'embaladora agrícola, fonamental per al treball diari en aquestes explotacions. La ràpida actuació va evitar que el sinistre afectés una major extensió de terreny, una circumstància que sempre preocupa a agricultors i veïns en una zona on els incendis rurals poden tenir un impacte devastador.

Context agrícola: riscos i precedents

Els incendis en l'àmbit agrícola, encara que poc freqüents, solen estar relacionats amb l'ús de maquinària pesada en contacte amb materials fàcilment combustibles, com la palla seca i el rostoll. En anys anteriors, successos similars han posat en alerta tant a agricultors com a les administracions, que cada temporada reforcen les campanyes de prevenció i sensibilització per minimitzar els riscos.

De fet, les campanyes de recol·lecció i embalatge de palla es consideren un dels moments més crítics per a aquest tipus d'incidents. La calor, la pols i la pròpia fricció de les màquines poden ser el desencadenant d'espurnes o petits focs que, si no es detecten i controlen immediatament, poden acabar en tragèdia.

| Govern

La importància de la prevenció i la resposta ràpida

Aquest incident posa de relleu una vegada més la necessitat d'extremar les precaucions en època d'alt risc, així com la importància de mantenir en bon estat tant la maquinària agrícola com els sistemes d'alerta i resposta. La coordinació entre els serveis d'emergència i el sector agrari resulta clau per garantir la seguretat i evitar pèrdues majors.

A més, la tasca dels bombers en aquest tipus d'emergències, on el temps de reacció marca la diferència, és fonamental per protegir tant els recursos agrícoles com l'entorn natural. La intervenció eficaç i professional de l'equip desplaçat va permetre sufocar l'incendi i evitar mals majors, deixant palès el valor de la prevenció i la preparació constant davant d'aquest tipus de successos.