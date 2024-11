Fort ensurt en una empresa d'embotits per una fuita d'amoníac

L'escapament d'amoníac a qualsevol tipus d'empresa representa un perill greu tant per als treballadors com també per al medi ambient. Aquest compost químic, àmpliament utilitzat a la indústria com a refigerant o en processos de producció, és altament tòxic quan s'allibera en concentracions elevades.

La inhalació d'aquest producte pot causar irritació severa a les vies respiratòries, provocar cremades químiques als ulls i la pell, i en casos extrems, generar asfíxia o la mort. A més, una fuita de gran magnitud pot requerir l'evacuació immediata dels treballadors i de les comunitats properes, generant situacions d'emergència i caos.

Així mateix, una fuita incontrolada pot tenir implicacions legals i econòmiques considerables per a l'empresa. Això inclou sancions per incompliment de normatives de seguretat i els costos associats amb la mitigació del dany i la restauració ambiental. És crucial, doncs, que les empreses implementin sistemes i protocols per minimitzar els riscos associats amb possibles fuites d'amoníac.

El moment de tensió viscut en aquesta empresa

Una empresa d'embotits de Campllong (Gironès) ha patit aquest divendres a la nit una petita fuita d'amoníac i dos treballadors han hagut de ser atesos pel SEM.Els Bombers van rebre l'avís a les 22.38 hores i van activar tres dotacions.

| ACN

Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Procicat. Segons les primeres informacions, uns treballadors estaven reparant un tub i va sortir amoníac a pressió. S'han tancat totes les vàlvules, s'han netejat les restes d'amoníac i s'ha ventilat la instal·lació.

El pla activat

El Pla PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya) és el marc d'actuació dissenyat per gestionar emergències que puguin afectar la població i també el territori català. Aquest pla té com a objectiu coordinar els recursos necessaris davant de situacions de risc que no es puguin gestionar exclusivament a nivell municipal o local.

Emergències com a fenòmens meteorològics adversos, accidents químics, pandèmies o grans incendis formen part de l'àmbit d'actuació del PROCICAT, que estableix protocols específics per a cada escenari. A més, està integrat per una xarxa d'organismes públics, cossos de seguretat i serveis d'emergències, que treballen conjuntament per garantir una resposta eficient i minimitzar els danys.

El PROCICAT s'estructura en nivells segons la gravetat de la situació: alerta, prealerta i emergència. Cadascun d'aquests nivells determina les mesures preventives o d'intervenció que cal activar en cada cas.

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Interior i la Protecció Civil, lidera la implementació d'aquest pla, que també s'actualitza periòdicament per adaptar-se a noves amenaces. Un exemple recent de la seva activació és la gestió d'episodis de pluges torrencials o nevades intenses, o el viscut en aquesta empresa esmentada.